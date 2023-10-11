Житель Челябинска вышел во двор в халате с ружьем в руках и начал целиться в прохожих. Во время этой атаки люди стали разбегаться в разные стороны. Инцидент URA.RU прокомментировали в УМВД по Челябинску.
«Все участники установлены и оперативно задержаны. Полиция разбирается, что стало причиной конфликта», — сообщили в полиции Челябинска.
Местом происшествия стал подъезд дома 43 на улице 40 лет Победы. На кадрах с домофона видно, как лысый мужчина с ружьем выбегает из дома в халате и берет на прицел всех, кто попадается ему на пути.
Один из челябинцев попытался спрятаться за автомобиль, но вооруженный житель дома направился прямо к нему. Между мужчинами завязалась драка.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.