В Челябинске мужчина с ружьем атаковал прохожих. Видео

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Полиция задержала всех участников Фото:

Житель Челябинска вышел во двор в халате с ружьем в руках и начал целиться в прохожих. Во время этой атаки люди стали разбегаться в разные стороны. Инцидент URA.RU прокомментировали в УМВД по Челябинску.

«Все участники установлены и оперативно задержаны. Полиция разбирается, что стало причиной конфликта», — сообщили в полиции Челябинска.

Местом происшествия стал подъезд дома 43 на улице 40 лет Победы. На кадрах с домофона видно, как лысый мужчина с ружьем выбегает из дома в халате и берет на прицел всех, кто попадается ему на пути.

Один из челябинцев попытался спрятаться за автомобиль, но вооруженный житель дома направился прямо к нему. Между мужчинами завязалась драка.

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Житель Челябинска вышел во двор в халате с ружьем в руках и начал целиться в прохожих. Во время этой атаки люди стали разбегаться в разные стороны. Инцидент URA.RU прокомментировали в УМВД по Челябинску. «Все участники установлены и оперативно задержаны. Полиция разбирается, что стало причиной конфликта», — сообщили в полиции Челябинска. Местом происшествия стал подъезд дома 43 на улице 40 лет Победы. На кадрах с домофона видно, как лысый мужчина с ружьем выбегает из дома в халате и берет на прицел всех, кто попадается ему на пути. Один из челябинцев попытался спрятаться за автомобиль, но вооруженный житель дома направился прямо к нему. Между мужчинами завязалась драка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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