Полиция задержала всех участников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска вышел во двор в халате с ружьем в руках и начал целиться в прохожих. Во время этой атаки люди стали разбегаться в разные стороны. Инцидент URA.RU прокомментировали в УМВД по Челябинску.

«Все участники установлены и оперативно задержаны. Полиция разбирается, что стало причиной конфликта», — сообщили в полиции Челябинска.

Местом происшествия стал подъезд дома 43 на улице 40 лет Победы. На кадрах с домофона видно, как лысый мужчина с ружьем выбегает из дома в халате и берет на прицел всех, кто попадается ему на пути.

Один из челябинцев попытался спрятаться за автомобиль, но вооруженный житель дома направился прямо к нему. Между мужчинами завязалась драка.