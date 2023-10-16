Первая ракетка России назвала теннис худшим видом спорта

16 октября 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Частые переезды и тренировки отнимают много энергии теннисистов, заявила Дарья Касаткина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российская теннисистка Дарья Касаткина выразила негативное отношение к теннису. Она утверждает, что устала от всех аспектов профессиональной спортивной карьеры. «Сильно устала от тенниса. В плане жизненной логистики — хуже спорта в мире нет», — передает слова Касаткиной telegram-канал Baza. Она объяснила, что частые переезды, тренировки и прочие неудобства отнимают много энергии. Касаткина также поделилась своим физическим и эмоциональным изнеможением. Спортсменка отметила, что у нее болит горло уже в третий раз за полтора месяца. Дарья Касаткина — победительница семи турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг. Она также выступала в юниорском турнире Большого шлема и стала третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Россиянка также получила серебряный приз на юношеских Олимпийских играх 2014 года. В 2022 году ей было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России.

Российская теннисистка Дарья Касаткина выразила негативное отношение к теннису. Она утверждает, что устала от всех аспектов профессиональной спортивной карьеры. «Сильно устала от тенниса. В плане жизненной логистики — хуже спорта в мире нет», — передает слова Касаткиной telegram-канал Baza. Она объяснила, что частые переезды, тренировки и прочие неудобства отнимают много энергии. Касаткина также поделилась своим физическим и эмоциональным изнеможением. Спортсменка отметила, что у нее болит горло уже в третий раз за полтора месяца. Дарья Касаткина — победительница семи турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг. Она также выступала в юниорском турнире Большого шлема и стала третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Россиянка также получила серебряный приз на юношеских Олимпийских играх 2014 года. В 2022 году ей было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России.