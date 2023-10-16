Первая ракетка России назвала теннис худшим видом спорта

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Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, теннисный корт, спорт, игра, теннис, большой теннис, детский спорт
Частые переезды и тренировки отнимают много энергии теннисистов, заявила Дарья Касаткина Фото:

Российская теннисистка Дарья Касаткина выразила негативное отношение к теннису. Она утверждает, что устала от всех аспектов профессиональной спортивной карьеры.

«Сильно устала от тенниса. В плане жизненной логистики — хуже спорта в мире нет», — передает слова Касаткиной telegram-канал Baza. Она объяснила, что частые переезды, тренировки и прочие неудобства отнимают много энергии.

Касаткина также поделилась своим физическим и эмоциональным изнеможением. Спортсменка отметила, что у нее болит горло уже в третий раз за полтора месяца.

Дарья Касаткина — победительница семи турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг. Она также выступала в юниорском турнире Большого шлема и стала третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Россиянка также получила серебряный приз на юношеских Олимпийских играх 2014 года. В 2022 году ей было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России.

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Российская теннисистка Дарья Касаткина выразила негативное отношение к теннису. Она утверждает, что устала от всех аспектов профессиональной спортивной карьеры. «Сильно устала от тенниса. В плане жизненной логистики — хуже спорта в мире нет», — передает слова Касаткиной telegram-канал Baza. Она объяснила, что частые переезды, тренировки и прочие неудобства отнимают много энергии. Касаткина также поделилась своим физическим и эмоциональным изнеможением. Спортсменка отметила, что у нее болит горло уже в третий раз за полтора месяца. Дарья Касаткина — победительница семи турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг. Она также выступала в юниорском турнире Большого шлема и стала третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Россиянка также получила серебряный приз на юношеских Олимпийских играх 2014 года. В 2022 году ей было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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