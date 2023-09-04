Российский теннисист Рублев обыграл британца на чемпионате в США

Восьмая ракетка мира — россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв британского соперника. Об этом рассказали РИА Новости.
«Рублев обыграл британца Джека Дрейпера — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Для россиянина ¼ финала — лучшее достижение на US Open, он достиг этой стадии в 4-й раз. В следующем круге он может сыграть с Даниилом Медведевым, если тот обыграет австралийца Алекса Де Минаура», — сообщили в telegram-канале РИА Новости.
Теннисный чемпионат US Open является одним из четырех турниров Большого шлема. Проводится в городе Нью-Йорк на кортах местного Национального теннисного центра.
Ранее URA.RU сообщало о российской теннисистке Дарье Касаткиной, которая вышла в ¼ финала турнира US Open. Спортсменка обыграла бельгийку Грет Миннен.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.