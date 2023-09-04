04 сентября 2023

Российский теннисист Рублев обыграл британца на чемпионате в США

Россиянин Андрей Рублев вышел в ¼ финала турнира US Open
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, теннисный корт, спорт, игра, теннис, большой теннис, детский спорт
Теннисист Рублев занимает восьмую строчку в мировом рейтинге (архивное фото) Фото:

Восьмая ракетка мира — россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв британского соперника. Об этом рассказали РИА Новости.

«Рублев обыграл британца Джека Дрейпера — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Для россиянина ¼ финала — лучшее достижение на US Open, он достиг этой стадии в 4-й раз. В следующем круге он может сыграть с Даниилом Медведевым, если тот обыграет австралийца Алекса Де Минаура», — сообщили в telegram-канале РИА Новости.

Теннисный чемпионат US Open является одним из четырех турниров Большого шлема. Проводится в городе Нью-Йорк на кортах местного Национального теннисного центра.

Ранее URA.RU сообщало о российской теннисистке Дарье Касаткиной, которая вышла в ¼ финала турнира US Open. Спортсменка обыграла бельгийку Грет Миннен.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восьмая ракетка мира — россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв британского соперника. Об этом рассказали РИА Новости. «Рублев обыграл британца Джека Дрейпера — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Для россиянина ¼ финала — лучшее достижение на US Open, он достиг этой стадии в 4-й раз. В следующем круге он может сыграть с Даниилом Медведевым, если тот обыграет австралийца Алекса Де Минаура», — сообщили в telegram-канале РИА Новости. Теннисный чемпионат US Open является одним из четырех турниров Большого шлема. Проводится в городе Нью-Йорк на кортах местного Национального теннисного центра. Ранее URA.RU сообщало о российской теннисистке Дарье Касаткиной, которая вышла в ¼ финала турнира US Open. Спортсменка обыграла бельгийку Грет Миннен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...