Российский теннисист Рублев обыграл британца на чемпионате в США

Россиянин Андрей Рублев вышел в ¼ финала турнира US Open

05 сентября 2023 в 01:49

Теннисист Рублев занимает восьмую строчку в мировом рейтинге (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восьмая ракетка мира — россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв британского соперника. Об этом рассказали РИА Новости. «Рублев обыграл британца Джека Дрейпера — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Для россиянина ¼ финала — лучшее достижение на US Open, он достиг этой стадии в 4-й раз. В следующем круге он может сыграть с Даниилом Медведевым, если тот обыграет австралийца Алекса Де Минаура», — сообщили в telegram-канале РИА Новости. Теннисный чемпионат US Open является одним из четырех турниров Большого шлема. Проводится в городе Нью-Йорк на кортах местного Национального теннисного центра. Ранее URA.RU сообщало о российской теннисистке Дарье Касаткиной, которая вышла в ¼ финала турнира US Open. Спортсменка обыграла бельгийку Грет Миннен.

