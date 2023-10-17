ХАМАС осудил СБ ООН за отвержение резолюции России по гуманитарным коридорам 17 октября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 + Резолюция РФ по войне на Ближнем Востоке не набрала нужного количества голосов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС считает, что те страны, которые не одобрили на Совбезе ООН резолюцию по созданию гуманитарных коридоров в регионе, несут ответственность за потери среди мирных жителей. Проект гумпомощи предлагала Россия, однако четыре страны высказались против. «Мы в Исламском движении сопротивления ХАМАС выражаем глубочайшее неодобрение и осуждение позиций стран, проголосовавших против российского проекта резолюции в Совете Безопасности ООН. <…> [Государства, которые не приняли проект] несут ответственность за продолжающееся кровопролитие среди гражданского населения в секторе Газа», — передает telegram-канал ХАМАС. Россия предлагала на Совбезе ООН проект, по которому на Ближнем Востоке будут созданы гуманитарные коридоры и обеспечена безопасность мирных жителей. Резолюция не набрала нужного количества голосов. Шесть стран воздержались от голосования. Япония, США, Британия и Франция не поддержали проект, а «за» проголосовали только пять государств. Война в Израиле началась 7 октября. На данный момент сектор Газа эвакуирует мирное население с севера на юг. Дело в том, что армия Израиля готовится провести наземную операцию. Также эвакуация проходит и на севере Израиля на случай вторжения ливанского движения «Хезболла», передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Палестинское движение ХАМАС считает, что те страны, которые не одобрили на Совбезе ООН резолюцию по созданию гуманитарных коридоров в регионе, несут ответственность за потери среди мирных жителей. Проект гумпомощи предлагала Россия, однако четыре страны высказались против. «Мы в Исламском движении сопротивления ХАМАС выражаем глубочайшее неодобрение и осуждение позиций стран, проголосовавших против российского проекта резолюции в Совете Безопасности ООН. <…> [Государства, которые не приняли проект] несут ответственность за продолжающееся кровопролитие среди гражданского населения в секторе Газа», — передает telegram-канал ХАМАС. Россия предлагала на Совбезе ООН проект, по которому на Ближнем Востоке будут созданы гуманитарные коридоры и обеспечена безопасность мирных жителей. Резолюция не набрала нужного количества голосов. Шесть стран воздержались от голосования. Япония, США, Британия и Франция не поддержали проект, а «за» проголосовали только пять государств. Война в Израиле началась 7 октября. На данный момент сектор Газа эвакуирует мирное население с севера на юг. Дело в том, что армия Израиля готовится провести наземную операцию. Также эвакуация проходит и на севере Израиля на случай вторжения ливанского движения «Хезболла», передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям