ХАМАС осудил СБ ООН за отвержение резолюции России по гуманитарным коридорам

Палестинское движение ХАМАС считает, что те страны, которые не одобрили на Совбезе ООН резолюцию по созданию гуманитарных коридоров в регионе, несут ответственность за потери среди мирных жителей. Проект гумпомощи предлагала Россия, однако четыре страны высказались против.
«Мы в Исламском движении сопротивления ХАМАС выражаем глубочайшее неодобрение и осуждение позиций стран, проголосовавших против российского проекта резолюции в Совете Безопасности ООН. <…> [Государства, которые не приняли проект] несут ответственность за продолжающееся кровопролитие среди гражданского населения в секторе Газа», — передает telegram-канал ХАМАС.
Россия предлагала на Совбезе ООН проект, по которому на Ближнем Востоке будут созданы гуманитарные коридоры и обеспечена безопасность мирных жителей. Резолюция не набрала нужного количества голосов. Шесть стран воздержались от голосования. Япония, США, Британия и Франция не поддержали проект, а «за» проголосовали только пять государств.
Война в Израиле началась 7 октября. На данный момент сектор Газа эвакуирует мирное население с севера на юг. Дело в том, что армия Израиля готовится провести наземную операцию. Также эвакуация проходит и на севере Израиля на случай вторжения ливанского движения «Хезболла», передает RT.
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