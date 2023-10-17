Аналитик Прохватилов: ХАМАС обманул Израиль «старыми дедовскими методами»

17 октября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Разведка Израиля не смогла вовремя сообщить о готовящемся наступлении ХАМАС Фото: Erik Marmor/AP/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС смогло обойти израильскую разведку и прорваться сквозь стену в первый день войны из-за того, что не использовало электронику. Об этом рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, отметив, что военные применяли «старые дедовские методы». «[Прорыв ХАМАС можно объяснить только одним] — движение применило старые дедовские методы. Никаких электронных систем не включалось. ХАМАС действовал без связи с руководством и совершал заранее запрограммированные действия», — заявил Владимир Прохватилов, его слова передает РБК. Он подчеркнул, что разведка Израиля перед прорывом стены зафиксировала передвижение лишь одного минивэна. При этом других данных не удалось получить. Новость по теме США направляет тысячи морпехов к берегам Израиля: главное о войне на Ближнем Востоке к утру Между Израилем и сектором Газа стоит бетонная стена. Сверху по ней протянута колючая проволока, которая находится под напряжением. К тому же на границе есть дистанционно управляемые пулеметы и посты с охраной. Разведка Израиля считается одной из лучших в мире, однако она не смогла вовремя сообщить о наступлении ХАМАС. Американский политолог Эми Зегарт отмечал, что Иерусалиму придется тщательно разобраться в этом, чтобы не допустить повторения ситуации, пишет RT. Война в Израиле началась 7 октября. В первые дни конфликта армия страны вытеснила боевиков ХАМАС со своей территории. После этого Израиль озвучил планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Палестинское движение ХАМАС смогло обойти израильскую разведку и прорваться сквозь стену в первый день войны из-за того, что не использовало электронику. Об этом рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, отметив, что военные применяли «старые дедовские методы». «[Прорыв ХАМАС можно объяснить только одним] — движение применило старые дедовские методы. Никаких электронных систем не включалось. ХАМАС действовал без связи с руководством и совершал заранее запрограммированные действия», — заявил Владимир Прохватилов, его слова передает РБК. Он подчеркнул, что разведка Израиля перед прорывом стены зафиксировала передвижение лишь одного минивэна. При этом других данных не удалось получить. Между Израилем и сектором Газа стоит бетонная стена. Сверху по ней протянута колючая проволока, которая находится под напряжением. К тому же на границе есть дистанционно управляемые пулеметы и посты с охраной. Разведка Израиля считается одной из лучших в мире, однако она не смогла вовремя сообщить о наступлении ХАМАС. Американский политолог Эми Зегарт отмечал, что Иерусалиму придется тщательно разобраться в этом, чтобы не допустить повторения ситуации, пишет RT. Война в Израиле началась 7 октября. В первые дни конфликта армия страны вытеснила боевиков ХАМАС со своей территории. После этого Израиль озвучил планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий.