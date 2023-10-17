Аналитик Прохватилов: ХАМАС обманул Израиль «старыми дедовскими методами»

Палестинское движение ХАМАС смогло обойти израильскую разведку и прорваться сквозь стену в первый день войны из-за того, что не использовало электронику. Об этом рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, отметив, что военные применяли «старые дедовские методы».
«[Прорыв ХАМАС можно объяснить только одним] — движение применило старые дедовские методы. Никаких электронных систем не включалось. ХАМАС действовал без связи с руководством и совершал заранее запрограммированные действия», — заявил Владимир Прохватилов, его слова передает РБК. Он подчеркнул, что разведка Израиля перед прорывом стены зафиксировала передвижение лишь одного минивэна. При этом других данных не удалось получить.
Между Израилем и сектором Газа стоит бетонная стена. Сверху по ней протянута колючая проволока, которая находится под напряжением. К тому же на границе есть дистанционно управляемые пулеметы и посты с охраной.
Разведка Израиля считается одной из лучших в мире, однако она не смогла вовремя сообщить о наступлении ХАМАС. Американский политолог Эми Зегарт отмечал, что Иерусалиму придется тщательно разобраться в этом, чтобы не допустить повторения ситуации, пишет RT.
Война в Израиле началась 7 октября. В первые дни конфликта армия страны вытеснила боевиков ХАМАС со своей территории. После этого Израиль озвучил планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий.
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