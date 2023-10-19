Патриарх Кирилл сделал пугающее заявление о войне

Люди не могут жить без войны, однако верующие должны минимизировать вред от нее. Таким мнением поделился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«К сожалению, приходится говорить о том, что человечество, похоже, не способно жить без войны — такова падшая природа человека», — заявил патриарх Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Он отметил, что нужно уменьшить гуманитарный вред от боевых действий Украины и РФ.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что появление ядерного оружия в СССР — это божий промысел, так как оно было создано «под покровом преподобного Серафима Саровского». По его словам, благодаря ядерному вооружению Россия осталась независимой и свободной.
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