Патриарх Кирилл сделал пугающее заявление о войне Патриарх Кирилл: человечество не может жить без войны 19 октября 2023 в 15:31 Размер текста - 17 + Патриарх Кирилл сообщил, что необходимо минимизировать вред войны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Люди не могут жить без войны, однако верующие должны минимизировать вред от нее. Таким мнением поделился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «К сожалению, приходится говорить о том, что человечество, похоже, не способно жить без войны — такова падшая природа человека», — заявил патриарх Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Он отметил, что нужно уменьшить гуманитарный вред от боевых действий Украины и РФ. Ранее патриарх Кирилл заявил, что появление ядерного оружия в СССР — это божий промысел, так как оно было создано «под покровом преподобного Серафима Саровского». По его словам, благодаря ядерному вооружению Россия осталась независимой и свободной. Люди не могут жить без войны, однако верующие должны минимизировать вред от нее. Таким мнением поделился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «К сожалению, приходится говорить о том, что человечество, похоже, не способно жить без войны — такова падшая природа человека», — заявил патриарх Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Он отметил, что нужно уменьшить гуманитарный вред от боевых действий Украины и РФ. Ранее патриарх Кирилл заявил, что появление ядерного оружия в СССР — это божий промысел, так как оно было создано «под покровом преподобного Серафима Саровского». По его словам, благодаря ядерному вооружению Россия осталась независимой и свободной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям