В Березниках зимой появится ледовый городок, напоминающий о лете

20 октября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Все скульптуры должны подсвечиваться и напоминать горожанам о лете Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В городе Березники Пермского края местные власти объявили конкурс по созданию и содержанию новогоднего городка. Подрядчику необходимо выполнить работы по изготовлению и последующему демонтажу ледовых скульптур. Концепция проекта — напоминание о летнем курорте. «Заказчик — МКУ „Служба благоустройства города Березники“. Тема новогоднего городка — „Зима-Лето“. Идея — в зимние новогодние дни и вечера подарить гостям и жителям города удивительный мир ледовых скульптур и елочных игрушек с летней курортной тематикой. Начальная и максимальная цена контракта — 1,7 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованной в автоматизированной системе торгов «Сбербанка». Городок будет состоять из девяти скульптурных композиций с подсветкой. Это «Обезьяна и попугай» — по мотивам мультфильма «38 попугаев», фигура «2024» в окружении кубов, имитирующих изображение солнца с лучами, каскад из чаш-ловушек «Морская бухта» и другие объекты. Городок необходимо обустроить до 14 декабря 2023 года. Находиться он будет в городском парке культуры и отдыха. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Мотовилихинского района Перми ищут подрядчика для строительства ледового городка за 700 тысяч рублей. Исполнителю контракта необходимо обустроить на объекте зону фотографирования по мотивам сказок Пушкина, установить ель и горки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Березники Пермского края местные власти объявили конкурс по созданию и содержанию новогоднего городка. Подрядчику необходимо выполнить работы по изготовлению и последующему демонтажу ледовых скульптур. Концепция проекта — напоминание о летнем курорте. «Заказчик — МКУ „Служба благоустройства города Березники“. Тема новогоднего городка — „Зима-Лето“. Идея — в зимние новогодние дни и вечера подарить гостям и жителям города удивительный мир ледовых скульптур и елочных игрушек с летней курортной тематикой. Начальная и максимальная цена контракта — 1,7 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованной в автоматизированной системе торгов «Сбербанка». Городок будет состоять из девяти скульптурных композиций с подсветкой. Это «Обезьяна и попугай» — по мотивам мультфильма «38 попугаев», фигура «2024» в окружении кубов, имитирующих изображение солнца с лучами, каскад из чаш-ловушек «Морская бухта» и другие объекты. Городок необходимо обустроить до 14 декабря 2023 года. Находиться он будет в городском парке культуры и отдыха. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Мотовилихинского района Перми ищут подрядчика для строительства ледового городка за 700 тысяч рублей. Исполнителю контракта необходимо обустроить на объекте зону фотографирования по мотивам сказок Пушкина, установить ель и горки.