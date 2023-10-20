Кличко: вошедшие в состав России территории уже не являются Украиной

20 октября 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко согласился, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области больше не являются украинскими Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, которые вошли в состав России в 2022 году, уже не украинские. Об этом он говорил в контексте выборов на Украине. «Территории которые находятся в составе РФ, они уже не Украина, потому что представителей Киева не будет. Каким образом мы учитываем эти территории или не учитываем?» — высказался Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев 24». При этом он заявил, что проведение выборов в условиях военного конфликта является большой ошибкой. По его словам, политики начнут бороться за власть, что приведет к развалу Украины. Ранее с таким же заявлением выступил глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. Он также отметил, что выборы на Украине в условиях российской спецоперации приведут к дестабилизации обстановки. Сложная ситуация складывается и для президентских выборов, которые пройдут в 2024 году. В беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что выборы на Украине нужны лишь для того, чтобы показать Западу демократические процессы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, которые вошли в состав России в 2022 году, уже не украинские. Об этом он говорил в контексте выборов на Украине. «Территории которые находятся в составе РФ, они уже не Украина, потому что представителей Киева не будет. Каким образом мы учитываем эти территории или не учитываем?» — высказался Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев 24». При этом он заявил, что проведение выборов в условиях военного конфликта является большой ошибкой. По его словам, политики начнут бороться за власть, что приведет к развалу Украины. Ранее с таким же заявлением выступил глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. Он также отметил, что выборы на Украине в условиях российской спецоперации приведут к дестабилизации обстановки. Сложная ситуация складывается и для президентских выборов, которые пройдут в 2024 году. В беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что выборы на Украине нужны лишь для того, чтобы показать Западу демократические процессы.