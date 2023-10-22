Банки выступили против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

Доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб нарушает конституционные права россиян и антиотмывочный закон. Об этом заявили представители банковской отрасли в ответ на новый законопроект, рассматриваемый в Госдуме.
«Принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав граждан России из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным. Банки должны будут предоставить доступ к персональным данным без согласия клиента и без решения суда. В соответствии с антиотмывочным законодательством банки должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов. Непонятно, как это возможно будет делать, если спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять данные о своих сотрудниках без уведомления кредитных организаций», — передает РБК содержание письма Ассоциации банков России, направленное в Минцифры и Госдуму.
Представители банковской отрасли также видят риски информационной безопасности и возможность превышение должностных полномочий лицами, имеющими доступ к базам данных. Не исключается и утечка информации. Банки предложили альтернативный механизм для получения и изменения данных в интересах спецслужб. В госдуме заявили, что будут искать компромиссное решение, но безопасность отдельных категорий граждан в условиях проведения СВО в приоритете.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий силовым ведомствам изменять, удалять или уточнять персональную информацию клиентов в базах данных. Предлагается создание единого реестра, который будет вести Минцифры, а по требованию Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, а также СВР данные будут корректироваться.
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