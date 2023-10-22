22 октября 2023

Банки выступили против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, телефон, нарушители, гибдд, инспектор дпс, база данных
Банки видят в законе риски безопасности и нарушение конституционных прав граждан Фото:

Доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб нарушает конституционные права россиян и антиотмывочный закон. Об этом заявили представители банковской отрасли в ответ на новый законопроект, рассматриваемый в Госдуме.

«Принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав граждан России из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным. Банки должны будут предоставить доступ к персональным данным без согласия клиента и без решения суда. В соответствии с антиотмывочным законодательством банки должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов. Непонятно, как это возможно будет делать, если спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять данные о своих сотрудниках без уведомления кредитных организаций», — передает РБК содержание письма Ассоциации банков России, направленное в Минцифры и Госдуму.

Представители банковской отрасли также видят риски информационной безопасности и возможность превышение должностных полномочий лицами, имеющими доступ к базам данных. Не исключается и утечка информации. Банки предложили альтернативный механизм для получения и изменения данных в интересах спецслужб. В госдуме заявили, что будут искать компромиссное решение, но безопасность отдельных категорий граждан в условиях проведения СВО в приоритете.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий силовым ведомствам изменять, удалять или уточнять персональную информацию клиентов в базах данных. Предлагается создание единого реестра, который будет вести Минцифры, а по требованию Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, а также СВР данные будут корректироваться.

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Доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб нарушает конституционные права россиян и антиотмывочный закон. Об этом заявили представители банковской отрасли в ответ на новый законопроект, рассматриваемый в Госдуме. «Принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав граждан России из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным. Банки должны будут предоставить доступ к персональным данным без согласия клиента и без решения суда. В соответствии с антиотмывочным законодательством банки должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов. Непонятно, как это возможно будет делать, если спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять данные о своих сотрудниках без уведомления кредитных организаций», — передает РБК содержание письма Ассоциации банков России, направленное в Минцифры и Госдуму. Представители банковской отрасли также видят риски информационной безопасности и возможность превышение должностных полномочий лицами, имеющими доступ к базам данных. Не исключается и утечка информации. Банки предложили альтернативный механизм для получения и изменения данных в интересах спецслужб. В госдуме заявили, что будут искать компромиссное решение, но безопасность отдельных категорий граждан в условиях проведения СВО в приоритете. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий силовым ведомствам изменять, удалять или уточнять персональную информацию клиентов в базах данных. Предлагается создание единого реестра, который будет вести Минцифры, а по требованию Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, а также СВР данные будут корректироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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