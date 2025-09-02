Полиция нагрянула с обысками в партию «Сердце Молдовы»

По словам Влах, формальная причина для обысков надумана
В Молдове прошли обыски у представителей партии «Сердце Молдовы», входящей в Патриотический блок. Операцию провела молдавская полиция. Об этом сообщила лидер партии, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах.

«Как мы и предупреждали вчера, власти предприняли новые попытки заставить нас замолчать. С утра у некоторых представителей Партии проходят обыски», — написала Влах в своем telegram-канале. По ее словам, формальная причина для обысков надумана, а настоящая цель властей — запугать и дискредитировать оппозиционную силу. Влах подчеркнула, что партия не намерена прекращать свою деятельность и продолжит борьбу с действующим режимом. Она также выразила уверенность, что правда на стороне оппозиции, а все, кто совершает злоупотребления, понесут ответственность по закону.

Ранее три основные оппозиционные партии Молдовы выразили поддержку восстановлению связей с РФ. В новый союз вошли Партия социалистов Республики Молдова под руководством Игоря Додона, партия «Сердце Молдовы», возглавляемая Ириной Влах, а также партия «Будущее Молдовы» во главе с Василием Тарлевым.

