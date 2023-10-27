В ХМАО женщина пострадала, попытавшись войти в горящий дом

В Мегионе (ХМАО) хозяйка дачного дома в СОТ «Дорожник» пострадала, когда открыла входную дверь. В пресс-службе Нижневартовского пожарно-спасательного отряда сообщили, что женщину обдало огнем.
«Нижневартовский район, Мегион СОТ Дорожник-3, улица Кедровая. Пожар дачного дома. Пострадала хозяйка. Со слов очевидцев открыла дверь в дом, и ее обдало огнем», — сообщили в пресс-службе Нижневартовского пожарно-спасательного отряда.
Женщина госпитализирована в больницу Мегиона. Вероятная причина пожара — неисправность шарового крана. В настоящее время ведется расследование ЧП.
Ранее в Нижневартовске (ХМАО) по улице Победы 13 загорелась квартира на третьем этаже. В огне погибла пожилая женщина. Сотрудники МЧС спасли четверых жильцов.
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