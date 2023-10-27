В ХМАО женщина пострадала, попытавшись войти в горящий дом

В ХМАО женщина попыталась войти в дом и ее обдало огнем

28 октября 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Вероятнее всего, пожар возник из-за неисправности шарового крана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мегионе (ХМАО) хозяйка дачного дома в СОТ «Дорожник» пострадала, когда открыла входную дверь. В пресс-службе Нижневартовского пожарно-спасательного отряда сообщили, что женщину обдало огнем. «Нижневартовский район, Мегион СОТ Дорожник-3, улица Кедровая. Пожар дачного дома. Пострадала хозяйка. Со слов очевидцев открыла дверь в дом, и ее обдало огнем», — сообщили в пресс-службе Нижневартовского пожарно-спасательного отряда. Женщина госпитализирована в больницу Мегиона. Вероятная причина пожара — неисправность шарового крана. В настоящее время ведется расследование ЧП. Ранее в Нижневартовске (ХМАО) по улице Победы 13 загорелась квартира на третьем этаже. В огне погибла пожилая женщина. Сотрудники МЧС спасли четверых жильцов.

В Мегионе (ХМАО) хозяйка дачного дома в СОТ «Дорожник» пострадала, когда открыла входную дверь. В пресс-службе Нижневартовского пожарно-спасательного отряда сообщили, что женщину обдало огнем. «Нижневартовский район, Мегион СОТ Дорожник-3, улица Кедровая. Пожар дачного дома. Пострадала хозяйка. Со слов очевидцев открыла дверь в дом, и ее обдало огнем», — сообщили в пресс-службе Нижневартовского пожарно-спасательного отряда. Женщина госпитализирована в больницу Мегиона. Вероятная причина пожара — неисправность шарового крана. В настоящее время ведется расследование ЧП. Ранее в Нижневартовске (ХМАО) по улице Победы 13 загорелась квартира на третьем этаже. В огне погибла пожилая женщина. Сотрудники МЧС спасли четверых жильцов.