18 сентября 2023

В Пермском крае власти призывают жителей срочно собрать помощь для бойцов на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
В сентябре—октябре жители Прикамья отправят собранную помощь своим землякам, находящимся в зоне СВО (архивное фото) Фото:
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В Пермском крае власти призывают жителей активнее включаться в сбор помощи для земляков, которые участвуют в спецоперации. Объявления размещены в официальных аккаунтах администраций и муниципальных организаций в соцсетях. Так, в Чернушке до 20 сентября идет сбор вещей, медикаментов и средств личной гигиены для бойцов.

«Уважаемые жители [Бродовского] территориального отдела! Мы организуем сбор вещей (носки теплые и обычные, трусы и футболки — размеры 46 — 58); гигиенических наборов (зубные щетки, зубные пасты, станки, пена для бритья, крем после бритья, мыло, шампуни); медикаментов („Нефопан“, антибиотики в ампулах, резиновые медицинские перчатки, бинты, перекись водорода, медпакеты, шприцы, жгуты-турникеты); продуктов питания (сахар, чай, кофе, сигареты)», — сообщается в соцсети «ВКонтакте».

По информации теротдела, конвой с грузом будет отправлен в конце сентября для трех воинских подразделений, в которых несут службу жители Пермского края. Сбор груза для бойцов ведется и в Октябрьском округе, информирует граждан местная администрация на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие земляки! 3 октября в очередной раз планируется отправка груза до места дислокации наших земляков. Предлагаем всем неравнодушным гражданам оказать посильную помощь в сборе помощи в виде продуктов питания, медикаментов, средств личной гигиены, комплектов нательного белья и других вещей», — сказано в обращении мэрии к жителям. Прием помощи до 1 октября осуществляет совет ветеранов Октябрьского округа.

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В Пермском крае власти призывают жителей активнее включаться в сбор помощи для земляков, которые участвуют в спецоперации. Объявления размещены в официальных аккаунтах администраций и муниципальных организаций в соцсетях. Так, в Чернушке до 20 сентября идет сбор вещей, медикаментов и средств личной гигиены для бойцов. «Уважаемые жители [Бродовского] территориального отдела! Мы организуем сбор вещей (носки теплые и обычные, трусы и футболки — размеры 46 — 58); гигиенических наборов (зубные щетки, зубные пасты, станки, пена для бритья, крем после бритья, мыло, шампуни); медикаментов („Нефопан“, антибиотики в ампулах, резиновые медицинские перчатки, бинты, перекись водорода, медпакеты, шприцы, жгуты-турникеты); продуктов питания (сахар, чай, кофе, сигареты)», — сообщается в соцсети «ВКонтакте». По информации теротдела, конвой с грузом будет отправлен в конце сентября для трех воинских подразделений, в которых несут службу жители Пермского края. Сбор груза для бойцов ведется и в Октябрьском округе, информирует граждан местная администрация на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие земляки! 3 октября в очередной раз планируется отправка груза до места дислокации наших земляков. Предлагаем всем неравнодушным гражданам оказать посильную помощь в сборе помощи в виде продуктов питания, медикаментов, средств личной гигиены, комплектов нательного белья и других вещей», — сказано в обращении мэрии к жителям. Прием помощи до 1 октября осуществляет совет ветеранов Октябрьского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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