В Пермском крае власти призывают жителей срочно собрать помощь для бойцов на СВО

В сентябре—октябре жители Прикамья отправят собранную помощь своим землякам, находящимся в зоне СВО (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае власти призывают жителей активнее включаться в сбор помощи для земляков, которые участвуют в спецоперации. Объявления размещены в официальных аккаунтах администраций и муниципальных организаций в соцсетях. Так, в Чернушке до 20 сентября идет сбор вещей, медикаментов и средств личной гигиены для бойцов.

«Уважаемые жители [Бродовского] территориального отдела! Мы организуем сбор вещей (носки теплые и обычные, трусы и футболки — размеры 46 — 58); гигиенических наборов (зубные щетки, зубные пасты, станки, пена для бритья, крем после бритья, мыло, шампуни); медикаментов („Нефопан“, антибиотики в ампулах, резиновые медицинские перчатки, бинты, перекись водорода, медпакеты, шприцы, жгуты-турникеты); продуктов питания (сахар, чай, кофе, сигареты)», — сообщается в соцсети «ВКонтакте».

По информации теротдела, конвой с грузом будет отправлен в конце сентября для трех воинских подразделений, в которых несут службу жители Пермского края. Сбор груза для бойцов ведется и в Октябрьском округе, информирует граждан местная администрация на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие земляки! 3 октября в очередной раз планируется отправка груза до места дислокации наших земляков. Предлагаем всем неравнодушным гражданам оказать посильную помощь в сборе помощи в виде продуктов питания, медикаментов, средств личной гигиены, комплектов нательного белья и других вещей», — сказано в обращении мэрии к жителям. Прием помощи до 1 октября осуществляет совет ветеранов Октябрьского округа.