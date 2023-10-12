На свердловского экс-мэра хотят повесить многомиллионные долги

Экс-мэр Каменского округа Белоусов ответит за долги коммунального МУПа
© Служба новостей «URA.RU»
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Белоусова хотят привлечь к субсидиарной ответственности Фото:

Находящегося под следствием за коррупцию экс-главу Каменского городского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова хотят привлечь к материальной ответственности за долги коммунального предприятия. Об этом сообщают источники агентства URA.RU.

«Белоусов может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам муниципального предприятия „Тепловодоснабжение КГО“. Он мог влиять на деятельность организации, поскольку учредителем является мэрия Каменского округа», — сказал источник.

По его данным, муниципальное «Тепловодоснабжение КГО» задолжало АО «Энергосбыт Плюс» 34 миллиона рублей. Из-за этого энергетики через Арбитражный суд требуют признать МУП банкротом. Заседание по делу в Екатеринбурге пройдет 30 октября.

Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении Сергея Белоусова за «незаконную предпринимательскую деятельность». В начале июня у него проходили обыски из-за якобы коррупционной деятельности. В итоге глава округа подал в отставку — депутаты думы поддержали это решение.

При этом по данным URA.RU, отставка Белоусова связана не с уголовным делом, а с его личным желанием. Якобы он намерен управлять сельхозпредприятием в Каменском округе наравне с супругой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Белоусову — на момент публикации материала ответ получен не был.

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Находящегося под следствием за коррупцию экс-главу Каменского городского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова хотят привлечь к материальной ответственности за долги коммунального предприятия. Об этом сообщают источники агентства URA.RU. «Белоусов может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам муниципального предприятия „Тепловодоснабжение КГО“. Он мог влиять на деятельность организации, поскольку учредителем является мэрия Каменского округа», — сказал источник. По его данным, муниципальное «Тепловодоснабжение КГО» задолжало АО «Энергосбыт Плюс» 34 миллиона рублей. Из-за этого энергетики через Арбитражный суд требуют признать МУП банкротом. Заседание по делу в Екатеринбурге пройдет 30 октября. Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении Сергея Белоусова за «незаконную предпринимательскую деятельность». В начале июня у него проходили обыски из-за якобы коррупционной деятельности. В итоге глава округа подал в отставку — депутаты думы поддержали это решение. При этом по данным URA.RU, отставка Белоусова связана не с уголовным делом, а с его личным желанием. Якобы он намерен управлять сельхозпредприятием в Каменском округе наравне с супругой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Белоусову — на момент публикации материала ответ получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
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