СМИ России подпитывают тщеславие у Зеленского. Видео

Политолог Светов: СМИ России следует игнорировать заявления Зеленского

30 октября 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

По словам Светова, российские СМИ поступили бы правильно, если бы игнорировали уловки Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские СМИ транслируют требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России и СВО. Однако, его заявления являются манипуляциями и уловками. Политолог Юрий Светов объяснил, почему пресса продолжает подпитывать тщеславие у Зеленского. «Российские СМИ и эксперты, которые это обсуждают, если бы просто это игнорировали, поступали бы разумнее. Журналисты это публикуют, а все говорят: „Россия боится этого совещания“. Пусть они говорят что угодно, с кем угодно», — передает слова Светова Пятый канал. Политолог добавил, что Россия будет вести разговоры напрямую или с Соединенными Штатами, и с Украиной. То есть без посредников. Ранее Владимир Зеленский выдвинул требования для мирного завершения спецоперации. В их число вошли освобождение пленных, восстановление целостности территорий Украины, вывод российских войск и так далее. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что подобный мирный план украинского главы является пусканием пыли в глаза западным партнерам. По его словам, заявления Зеленского носят декларативно-показательный характер.

Российские СМИ транслируют требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России и СВО. Однако, его заявления являются манипуляциями и уловками. Политолог Юрий Светов объяснил, почему пресса продолжает подпитывать тщеславие у Зеленского. «Российские СМИ и эксперты, которые это обсуждают, если бы просто это игнорировали, поступали бы разумнее. Журналисты это публикуют, а все говорят: „Россия боится этого совещания“. Пусть они говорят что угодно, с кем угодно», — передает слова Светова Пятый канал. Политолог добавил, что Россия будет вести разговоры напрямую или с Соединенными Штатами, и с Украиной. То есть без посредников. Ранее Владимир Зеленский выдвинул требования для мирного завершения спецоперации. В их число вошли освобождение пленных, восстановление целостности территорий Украины, вывод российских войск и так далее. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что подобный мирный план украинского главы является пусканием пыли в глаза западным партнерам. По его словам, заявления Зеленского носят декларативно-показательный характер.