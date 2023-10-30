Российские СМИ транслируют требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России и СВО. Однако, его заявления являются манипуляциями и уловками. Политолог Юрий Светов объяснил, почему пресса продолжает подпитывать тщеславие у Зеленского.
«Российские СМИ и эксперты, которые это обсуждают, если бы просто это игнорировали, поступали бы разумнее. Журналисты это публикуют, а все говорят: „Россия боится этого совещания“. Пусть они говорят что угодно, с кем угодно», — передает слова Светова Пятый канал. Политолог добавил, что Россия будет вести разговоры напрямую или с Соединенными Штатами, и с Украиной. То есть без посредников.
Ранее Владимир Зеленский выдвинул требования для мирного завершения спецоперации. В их число вошли освобождение пленных, восстановление целостности территорий Украины, вывод российских войск и так далее. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что подобный мирный план украинского главы является пусканием пыли в глаза западным партнерам. По его словам, заявления Зеленского носят декларативно-показательный характер.
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