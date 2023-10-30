СМИ России подпитывают тщеславие у Зеленского. Видео

Политолог Светов: СМИ России следует игнорировать заявления Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
По словам Светова, российские СМИ поступили бы правильно, если бы игнорировали уловки Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские СМИ транслируют требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России и СВО. Однако, его заявления являются манипуляциями и уловками. Политолог Юрий Светов объяснил, почему пресса продолжает подпитывать тщеславие у Зеленского.

«Российские СМИ и эксперты, которые это обсуждают, если бы просто это игнорировали, поступали бы разумнее. Журналисты это публикуют, а все говорят: „Россия боится этого совещания“. Пусть они говорят что угодно, с кем угодно», — передает слова Светова Пятый канал. Политолог добавил, что Россия будет вести разговоры напрямую или с Соединенными Штатами, и с Украиной. То есть без посредников.

Ранее Владимир Зеленский выдвинул требования для мирного завершения спецоперации. В их число вошли освобождение пленных, восстановление целостности территорий Украины, вывод российских войск и так далее. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что подобный мирный план украинского главы является пусканием пыли в глаза западным партнерам. По его словам, заявления Зеленского носят декларативно-показательный характер.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские СМИ транслируют требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России и СВО. Однако, его заявления являются манипуляциями и уловками. Политолог Юрий Светов объяснил, почему пресса продолжает подпитывать тщеславие у Зеленского. «Российские СМИ и эксперты, которые это обсуждают, если бы просто это игнорировали, поступали бы разумнее. Журналисты это публикуют, а все говорят: „Россия боится этого совещания“. Пусть они говорят что угодно, с кем угодно», — передает слова Светова Пятый канал. Политолог добавил, что Россия будет вести разговоры напрямую или с Соединенными Штатами, и с Украиной. То есть без посредников. Ранее Владимир Зеленский выдвинул требования для мирного завершения спецоперации. В их число вошли освобождение пленных, восстановление целостности территорий Украины, вывод российских войск и так далее. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что подобный мирный план украинского главы является пусканием пыли в глаза западным партнерам. По его словам, заявления Зеленского носят декларативно-показательный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...