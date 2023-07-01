Пушилин обесценил мирный план Зеленского по Украине

02 июля 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин считает, что Зеленский пускает пыль в глаза Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план мирного урегулирования конфликта является пусканием пыли в глаза. С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории», — рассказал Пушилин. Его слова приводит ТАСС. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Ранее Зеленский выступил с предложением мирного разрешения конфликта, который включил в себя 10 пунктов. Среди них оказались требования по освобождению всех пленных, восстановлению территориальной целостности, вывод российских войск и прекращение боев, а также «безопасность» в различных областях, содержание плана украинского лидера передает МК .

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план мирного урегулирования конфликта является пусканием пыли в глаза. С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории», — рассказал Пушилин. Его слова приводит ТАСС. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Ранее Зеленский выступил с предложением мирного разрешения конфликта, который включил в себя 10 пунктов. Среди них оказались требования по освобождению всех пленных, восстановлению территориальной целостности, вывод российских войск и прекращение боев, а также «безопасность» в различных областях, содержание плана украинского лидера передает МК.