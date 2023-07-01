01 июля 2023

Пушилин обесценил мирный план Зеленского по Украине

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин считает, что Зеленский пускает пыль в глаза Западу Фото:
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Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план мирного урегулирования конфликта является пусканием пыли в глаза. С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории», — рассказал Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Ранее Зеленский выступил с предложением мирного разрешения конфликта, который включил в себя 10 пунктов. Среди них оказались требования по освобождению всех пленных, восстановлению территориальной целостности, вывод российских войск и прекращение боев, а также «безопасность» в различных областях, содержание плана украинского лидера передает МК.

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Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план мирного урегулирования конфликта является пусканием пыли в глаза. С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории», — рассказал Пушилин. Его слова приводит ТАСС. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Ранее Зеленский выступил с предложением мирного разрешения конфликта, который включил в себя 10 пунктов. Среди них оказались требования по освобождению всех пленных, восстановлению территориальной целостности, вывод российских войск и прекращение боев, а также «безопасность» в различных областях, содержание плана украинского лидера передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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