Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за своих обвинений

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НАТО. Москва. stock, stock, Анналена Бербок
Анналена Бербок обвиняла эмира Катара в спонсировании ХАМАС Фото:
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани в спонсировании терроризма на Ближнем Востоке. Об этом она заявила в интервью накануне личной встречи с ним. После этого глава Катара чуть не отказался от встречи с немецким министром.

«Тамим бен Хамад Аль Тани был очень раздражен тем, что сказала Анналена Бербок на ZDF 10 октября. <…> После этого эмир поставил под сомнение запланированную встречу с Бербок», — подчеркнули авторы Der Spiegel. Журналисты напомнили, что накануне встречи с эмиром Бербок обвинила Катар в спонсировании террористов, имея в виду палестинских боевиков из ХАМАС. Министр таким образом ответила на вопрос о том, какого «обедать со спонсором террора», при этом осуждая подобные действия со стороны Катара.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер ранее предъявил Бербок за эмоциональность. Он подчеркнул, что министру ФРГ стоит сдерживать свои эмоции.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани в спонсировании терроризма на Ближнем Востоке. Об этом она заявила в интервью накануне личной встречи с ним. После этого глава Катара чуть не отказался от встречи с немецким министром. «Тамим бен Хамад Аль Тани был очень раздражен тем, что сказала Анналена Бербок на ZDF 10 октября. <…> После этого эмир поставил под сомнение запланированную встречу с Бербок», — подчеркнули авторы Der Spiegel. Журналисты напомнили, что накануне встречи с эмиром Бербок обвинила Катар в спонсировании террористов, имея в виду палестинских боевиков из ХАМАС. Министр таким образом ответила на вопрос о том, какого «обедать со спонсором террора», при этом осуждая подобные действия со стороны Катара. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер ранее предъявил Бербок за эмоциональность. Он подчеркнул, что министру ФРГ стоит сдерживать свои эмоции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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