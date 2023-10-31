Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за своих обвинений

31 октября 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Анналена Бербок обвиняла эмира Катара в спонсировании ХАМАС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани в спонсировании терроризма на Ближнем Востоке. Об этом она заявила в интервью накануне личной встречи с ним. После этого глава Катара чуть не отказался от встречи с немецким министром. «Тамим бен Хамад Аль Тани был очень раздражен тем, что сказала Анналена Бербок на ZDF 10 октября. <…> После этого эмир поставил под сомнение запланированную встречу с Бербок», — подчеркнули авторы Der Spiegel. Журналисты напомнили, что накануне встречи с эмиром Бербок обвинила Катар в спонсировании террористов, имея в виду палестинских боевиков из ХАМАС. Министр таким образом ответила на вопрос о том, какого «обедать со спонсором террора», при этом осуждая подобные действия со стороны Катара. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер ранее предъявил Бербок за эмоциональность. Он подчеркнул, что министру ФРГ стоит сдерживать свои эмоции.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани в спонсировании терроризма на Ближнем Востоке. Об этом она заявила в интервью накануне личной встречи с ним. После этого глава Катара чуть не отказался от встречи с немецким министром. «Тамим бен Хамад Аль Тани был очень раздражен тем, что сказала Анналена Бербок на ZDF 10 октября. <…> После этого эмир поставил под сомнение запланированную встречу с Бербок», — подчеркнули авторы Der Spiegel. Журналисты напомнили, что накануне встречи с эмиром Бербок обвинила Катар в спонсировании террористов, имея в виду палестинских боевиков из ХАМАС. Министр таким образом ответила на вопрос о том, какого «обедать со спонсором террора», при этом осуждая подобные действия со стороны Катара. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер ранее предъявил Бербок за эмоциональность. Он подчеркнул, что министру ФРГ стоит сдерживать свои эмоции.