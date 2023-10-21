Экс-канцлер Шредер показал Бербок ее главную ошибку в отношении Путина

Экс-канцлер Германии Шредер призвал Бербок отбросить эмоции в отношении Путина

22 октября 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

В Германии указали на ошибку Анналены Бербок (в синем платье справа) в отношении Путина Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главе МИД ФРГ Анналене Бербок следует держать собственные эмоции при себе, когда речь заходит об отношении с РФ и ее лидером Вадимиром Путиным. Такое мнение высказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер. «Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет. Германия заинтересована в экономических и политических отношений с РФ, даже если это будет сложно. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с Бербок, то это неправильно», — отметил Герхард Шредер в интервью изданию Berliner Zeitung. Бербок не раз критиковала Путина и Россию. Ранее она выступила с заявлением, что ЕС в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». В МИД РФ отреагировали: «Или мы вступаем в Евросоюз, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», передает «Национальная служба новостей». Немецкие журналисты также выступили с критикой слов Бербок о Путине и России.

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок следует держать собственные эмоции при себе, когда речь заходит об отношении с РФ и ее лидером Вадимиром Путиным. Такое мнение высказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер. «Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет. Германия заинтересована в экономических и политических отношений с РФ, даже если это будет сложно. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с Бербок, то это неправильно», — отметил Герхард Шредер в интервью изданию Berliner Zeitung. Бербок не раз критиковала Путина и Россию. Ранее она выступила с заявлением, что ЕС в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». В МИД РФ отреагировали: «Или мы вступаем в Евросоюз, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», передает «Национальная служба новостей». Немецкие журналисты также выступили с критикой слов Бербок о Путине и России.