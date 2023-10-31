Пермяков зовут на работу по снабжению участников СВО за зарплату в 230 тысяч

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе в Москве, где необходимо заниматься сборкой экипировки для участников СВО. За вахту в 60 смен обещают платить более 230 тысяч рублей.
«Предлагаем работу жителям Пермского края. Внеси вклад в наших защитников в зоне СВО. Приглашаем на склад собирать каски, берцы, обмундирование, форму. Заказ крупный, так что работа постоянная и надолго. Зарплата за вахту в 60 смен составляет 234 тысячи рублей», — сообщается в описаниях вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что склад находится в районе станции московского метрополитена «Митино». Опыт работы для трудоустройства не требуется, работодатель уверяет, что принимает как мужчин, так и женщин.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе в Москве, где нужно заниматься фасовкой обуви для силовиков и военных. Срок вахты составляет 90 смен, за которые работодатель обещает заплатить 270 тысяч рублей.
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