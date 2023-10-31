31 октября 2023

Пермяков зовут на работу по снабжению участников СВО за зарплату в 230 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, шлем, бронежилет, каска, армия, военные, призыв, обмундирование, снабжение, экипировка, мобилизованные, материально-техническое обеспечение, центр подготовки
Пермякам предлагают собирать экипировку для военнослужащих Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе в Москве, где необходимо заниматься сборкой экипировки для участников СВО. За вахту в 60 смен обещают платить более 230 тысяч рублей.

«Предлагаем работу жителям Пермского края. Внеси вклад в наших защитников в зоне СВО. Приглашаем на склад собирать каски, берцы, обмундирование, форму. Заказ крупный, так что работа постоянная и надолго. Зарплата за вахту в 60 смен составляет 234 тысячи рублей», — сообщается в описаниях вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что склад находится в районе станции московского метрополитена «Митино». Опыт работы для трудоустройства не требуется, работодатель уверяет, что принимает как мужчин, так и женщин.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе в Москве, где нужно заниматься фасовкой обуви для силовиков и военных. Срок вахты составляет 90 смен, за которые работодатель обещает заплатить 270 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе в Москве, где необходимо заниматься сборкой экипировки для участников СВО. За вахту в 60 смен обещают платить более 230 тысяч рублей. «Предлагаем работу жителям Пермского края. Внеси вклад в наших защитников в зоне СВО. Приглашаем на склад собирать каски, берцы, обмундирование, форму. Заказ крупный, так что работа постоянная и надолго. Зарплата за вахту в 60 смен составляет 234 тысячи рублей», — сообщается в описаниях вакансий на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что склад находится в районе станции московского метрополитена «Митино». Опыт работы для трудоустройства не требуется, работодатель уверяет, что принимает как мужчин, так и женщин. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе в Москве, где нужно заниматься фасовкой обуви для силовиков и военных. Срок вахты составляет 90 смен, за которые работодатель обещает заплатить 270 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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