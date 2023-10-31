Бастрыкин затребовал доклад о преступлениях мигрантов в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов в Челябинской области. Об этом сообщила 1 ноября пресс-служба ведомства.
«В социальных медиа опубликовано видеообращение к руководству СК России, где жители Челябинска обеспокоены резонансными случаями, связанными с противоправными действиями мигрантов в регионе. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину в кратчайшие сроки представить доклад о ходе расследования уголовных дел по данным фактам», — пояснили URA.RU в пресс-службе СК РФ.
Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следкома. Ранее негативная оценка Бастрыкина действий челябинских следователей в этой сфере послужила причиной отстранения от работы начальника регионального управления СК Петра Решетникова.
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