Бастрыкин затребовал доклад о преступлениях мигрантов в Челябинске

01 ноября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет ответа из Челябинска в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов в Челябинской области. Об этом сообщила 1 ноября пресс-служба ведомства. «В социальных медиа опубликовано видеообращение к руководству СК России, где жители Челябинска обеспокоены резонансными случаями, связанными с противоправными действиями мигрантов в регионе. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину в кратчайшие сроки представить доклад о ходе расследования уголовных дел по данным фактам», — пояснили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следкома. Ранее негативная оценка Бастрыкина действий челябинских следователей в этой сфере послужила причиной отстранения от работы начальника регионального управления СК Петра Решетникова.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов в Челябинской области. Об этом сообщила 1 ноября пресс-служба ведомства. «В социальных медиа опубликовано видеообращение к руководству СК России, где жители Челябинска обеспокоены резонансными случаями, связанными с противоправными действиями мигрантов в регионе. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину в кратчайшие сроки представить доклад о ходе расследования уголовных дел по данным фактам», — пояснили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следкома. Ранее негативная оценка Бастрыкина действий челябинских следователей в этой сфере послужила причиной отстранения от работы начальника регионального управления СК Петра Решетникова.