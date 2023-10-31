31 октября 2023

Бастрыкин затребовал доклад о преступлениях мигрантов в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет ответа из Челябинска в ближайшее время Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов в Челябинской области. Об этом сообщила 1 ноября пресс-служба ведомства.

«В социальных медиа опубликовано видеообращение к руководству СК России, где жители Челябинска обеспокоены резонансными случаями, связанными с противоправными действиями мигрантов в регионе. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину в кратчайшие сроки представить доклад о ходе расследования уголовных дел по данным фактам», — пояснили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следкома. Ранее негативная оценка Бастрыкина действий челябинских следователей в этой сфере послужила причиной отстранения от работы начальника регионального управления СК Петра Решетникова.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов в Челябинской области. Об этом сообщила 1 ноября пресс-служба ведомства. «В социальных медиа опубликовано видеообращение к руководству СК России, где жители Челябинска обеспокоены резонансными случаями, связанными с противоправными действиями мигрантов в регионе. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину в кратчайшие сроки представить доклад о ходе расследования уголовных дел по данным фактам», — пояснили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следкома. Ранее негативная оценка Бастрыкина действий челябинских следователей в этой сфере послужила причиной отстранения от работы начальника регионального управления СК Петра Решетникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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