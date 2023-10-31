Почему мигрант из Екатеринбурга таскал жену за волосы и бил головой об дверь

Свердловский мигрант бил жену головой об дверь из-за ее агрессивного поведения
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбурженка переживает, что избивший ее муж может получить тюремный срок Фото:

Причиной, из-за которой жительницу Екатеринбурга Ирину (имя изменено) 26 октября на улице Крестинского жестоко избил муж-мигрант, стала обычная семейная ссора. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Ирина заявила о том, что муж не покушался на ее жизнь. По ее словам, данный инцидент в их семье произошел впервые. Женщина переживает, что супругу светит реальный тюремный срок.

«Причиной инцидента стала обычная ссора. Я позволила себе много лишнего, наговорила кучу гадостей, вела себя агрессивно. Да, наша семейная жизнь стала достоянием общественности. Но обиднее всего, что мужа сейчас считают плохим человеком, хотя на самом деле он таковым не является», — поделилась горожанка.

По ее словам, мужу вменяют статью 30 УК РФ (покушение на убийство). «На деле же никакого покушения не было. Он мне не угрожал. Заявление в полицию я не писала, в больницу за квалифицированной медицинской помощью я также не обращалась. Теперь мужу светит реальный срок. И я ничего с этим поделать не могу. Из-за семейной ссоры мой муж может отправиться за решетку на долгие годы», — посетовала Ирина.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве заявили том, что информация была зарегистрирована в связи с публикацией в СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге следователи возбудили против мигранта уголовное дело о покушении на убийство. Мужчина жестоко избил 22-летнюю жену у подъезда дома на улице Крестинского. Конфликт был записан на камеру домофона.

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Причиной, из-за которой жительницу Екатеринбурга Ирину (имя изменено) 26 октября на улице Крестинского жестоко избил муж-мигрант, стала обычная семейная ссора. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Ирина заявила о том, что муж не покушался на ее жизнь. По ее словам, данный инцидент в их семье произошел впервые. Женщина переживает, что супругу светит реальный тюремный срок. «Причиной инцидента стала обычная ссора. Я позволила себе много лишнего, наговорила кучу гадостей, вела себя агрессивно. Да, наша семейная жизнь стала достоянием общественности. Но обиднее всего, что мужа сейчас считают плохим человеком, хотя на самом деле он таковым не является», — поделилась горожанка. По ее словам, мужу вменяют статью 30 УК РФ (покушение на убийство). «На деле же никакого покушения не было. Он мне не угрожал. Заявление в полицию я не писала, в больницу за квалифицированной медицинской помощью я также не обращалась. Теперь мужу светит реальный срок. И я ничего с этим поделать не могу. Из-за семейной ссоры мой муж может отправиться за решетку на долгие годы», — посетовала Ирина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве заявили том, что информация была зарегистрирована в связи с публикацией в СМИ. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге следователи возбудили против мигранта уголовное дело о покушении на убийство. Мужчина жестоко избил 22-летнюю жену у подъезда дома на улице Крестинского. Конфликт был записан на камеру домофона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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