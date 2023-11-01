АвтоВАЗ и «Соллерс» пожаловались на сложности с доставкой машин в салоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, грузовик, дальнобойщик, автовоз
Тарифы на перевозки выросли почти в два раза Фото:

Российские автомобилестроительные компании АвтоВАЗ и «Соллерс» отметили удорожание логистики при доставке готовых машин с заводов в дилерские центры. Об этом рассказал источник в одной из компаний.

«С начала года наблюдается критическая ситуация на рынке, связанная с перевозкой готовой продукции. <…> тарифы на перевозки резко выросли, чуть ли не в два раза», — сказал источник РБК. Он отметил, что это связано с дефицитом автовозов и трудностями с ввозом такой техники по параллельному импорту. Повлиял на стоимость перевозок также дефицит водителей техники.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada в России за три квартала 2023 года на 96% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем продаж за январь — сентябрь этого года составил 242,6 тысячи автомобилей, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские автомобилестроительные компании АвтоВАЗ и «Соллерс» отметили удорожание логистики при доставке готовых машин с заводов в дилерские центры. Об этом рассказал источник в одной из компаний. «С начала года наблюдается критическая ситуация на рынке, связанная с перевозкой готовой продукции. <…> тарифы на перевозки резко выросли, чуть ли не в два раза», — сказал источник РБК. Он отметил, что это связано с дефицитом автовозов и трудностями с ввозом такой техники по параллельному импорту. Повлиял на стоимость перевозок также дефицит водителей техники. Ранее АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada в России за три квартала 2023 года на 96% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем продаж за январь — сентябрь этого года составил 242,6 тысячи автомобилей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...