02 ноября 2023

Ревизоры пермского Минздрава нашли финансовые нарушения в больницах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская краевая психиатрическая больница. Обособленное подразделение на ул.Революции 52 д. Пермь, психбольница, улреволюции 56 д
В пермских больницах выявили необоснованные расходы денег Фото:

В ходе проверки больниц в Пермском крае ревизоры нашли необоснованные расходы денег на сумму 385 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в отчете за 9 месяцев 2023 года на сайте регионального Минздрава.

«Отделом финансового контроля и аудита министерства здравоохранения Пермского края было проведено 48 проверок лечебных учреждений. Выявлено необоснованное расходование денежных средств на сумму 385 тысяч рублей», — указано в отчете на сайте ведомства.

По итогам проверки обнаружены нарушения нормативно-правовых актов РФ и Пермского края на сумму 167 тысяч рублей. Всего ревизоры насчитали 554 нарушения в подведомственных больницах.

Ранее пермские больницы допустили финансовые нарушения за 2022 год более чем на 2,7 млн рублей. В основном они касались необоснованного расходования медучреждениями денежных средств и нарушения федеральных и региональных нормативно-правовых актов.

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В ходе проверки больниц в Пермском крае ревизоры нашли необоснованные расходы денег на сумму 385 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в отчете за 9 месяцев 2023 года на сайте регионального Минздрава. «Отделом финансового контроля и аудита министерства здравоохранения Пермского края было проведено 48 проверок лечебных учреждений. Выявлено необоснованное расходование денежных средств на сумму 385 тысяч рублей», — указано в отчете на сайте ведомства. По итогам проверки обнаружены нарушения нормативно-правовых актов РФ и Пермского края на сумму 167 тысяч рублей. Всего ревизоры насчитали 554 нарушения в подведомственных больницах. Ранее пермские больницы допустили финансовые нарушения за 2022 год более чем на 2,7 млн рублей. В основном они касались необоснованного расходования медучреждениями денежных средств и нарушения федеральных и региональных нормативно-правовых актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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