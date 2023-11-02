Ревизоры пермского Минздрава нашли финансовые нарушения в больницах

03 ноября 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

В пермских больницах выявили необоснованные расходы денег Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ходе проверки больниц в Пермском крае ревизоры нашли необоснованные расходы денег на сумму 385 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в отчете за 9 месяцев 2023 года на сайте регионального Минздрава. «Отделом финансового контроля и аудита министерства здравоохранения Пермского края было проведено 48 проверок лечебных учреждений. Выявлено необоснованное расходование денежных средств на сумму 385 тысяч рублей», — указано в отчете на сайте ведомства. По итогам проверки обнаружены нарушения нормативно-правовых актов РФ и Пермского края на сумму 167 тысяч рублей. Всего ревизоры насчитали 554 нарушения в подведомственных больницах. Ранее пермские больницы допустили финансовые нарушения за 2022 год более чем на 2,7 млн рублей. В основном они касались необоснованного расходования медучреждениями денежных средств и нарушения федеральных и региональных нормативно-правовых актов.

В ходе проверки больниц в Пермском крае ревизоры нашли необоснованные расходы денег на сумму 385 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в отчете за 9 месяцев 2023 года на сайте регионального Минздрава. «Отделом финансового контроля и аудита министерства здравоохранения Пермского края было проведено 48 проверок лечебных учреждений. Выявлено необоснованное расходование денежных средств на сумму 385 тысяч рублей», — указано в отчете на сайте ведомства. По итогам проверки обнаружены нарушения нормативно-правовых актов РФ и Пермского края на сумму 167 тысяч рублей. Всего ревизоры насчитали 554 нарушения в подведомственных больницах. Ранее пермские больницы допустили финансовые нарушения за 2022 год более чем на 2,7 млн рублей. В основном они касались необоснованного расходования медучреждениями денежных средств и нарушения федеральных и региональных нормативно-правовых актов.