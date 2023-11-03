На 74-м году жизни скончался майор милиции в отставке, экс-начальник уголовного розыска Верхней Пышмы Владимир Корнеец. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Верхнепышминский».
«С прискорбием сообщаем, что на 74-м году жизни скончался майор милиции в отставке Владимир Макарович Корнеец. Он был начальником уголовного розыска отдела милиции Верхней Пышмы и большую часть службы провел в борьбе с преступностью в городе», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».
Корнеец родился 5 мая 1950 года. Окончил Киевскую высшую школу милиции МВД СССР. Уйдя на пенсию, вошел в совет ветеранов МВД и занимался патриотическим воспитанием молодых сотрудников милиции. Прощание с ним состоится 4 ноября в церкви Александра Невского в Верхней Пышме.
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