В Свердловской области скончался экс-начальник верхнепышминского УгРО. Фото

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Владимир Корнеец скончался 2 ноября (архивное фото) Фото:

На 74-м году жизни скончался майор милиции в отставке, экс-начальник уголовного розыска Верхней Пышмы Владимир Корнеец. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Верхнепышминский».

«С прискорбием сообщаем, что на 74-м году жизни скончался майор милиции в отставке Владимир Макарович Корнеец. Он был начальником уголовного розыска отдела милиции Верхней Пышмы и большую часть службы провел в борьбе с преступностью в городе», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».

Корнеец родился 5 мая 1950 года. Окончил Киевскую высшую школу милиции МВД СССР. Уйдя на пенсию, вошел в совет ветеранов МВД и занимался патриотическим воспитанием молодых сотрудников милиции. Прощание с ним состоится 4 ноября в церкви Александра Невского в Верхней Пышме.

Владимир Корнеец умер на 74 году жизни
Владимир Корнеец умер на 74 году жизни
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На 74-м году жизни скончался майор милиции в отставке, экс-начальник уголовного розыска Верхней Пышмы Владимир Корнеец. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Верхнепышминский». «С прискорбием сообщаем, что на 74-м году жизни скончался майор милиции в отставке Владимир Макарович Корнеец. Он был начальником уголовного розыска отдела милиции Верхней Пышмы и большую часть службы провел в борьбе с преступностью в городе», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Корнеец родился 5 мая 1950 года. Окончил Киевскую высшую школу милиции МВД СССР. Уйдя на пенсию, вошел в совет ветеранов МВД и занимался патриотическим воспитанием молодых сотрудников милиции. Прощание с ним состоится 4 ноября в церкви Александра Невского в Верхней Пышме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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