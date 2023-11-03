В Подмосковье собирают элитное подразделение контрактников с выплатами по млн

В Московской области начался набор на контрактную службу в новом элитном подразделении. Добровольцам выплатят по миллиону рублей, указано на сайте контрактмо.рф.
«Каждому контрактнику единовременно выплатят 1 000 000 рублей: 195 тысяч — федеральные средства, 200 тысяч — региональные и 605 тысяч — от специального фонда», — указано на сайте.
Служба в новом элитном подразделении индивидуальную подготовку, современную экипировку и бесплатный трансфер до Подмосковья из любой точки мира. На сайте указано, что набор продлится до 25 ноября.
Ранее сообщалось, что дополнительные денежные вознаграждения для военнослужащих по контракту будут суммироваться. А контрактники, участвующие в боевых действиях на Украине, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Эту сумму озвучивало Минобороны РФ.
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