В Подмосковье собирают элитное подразделение контрактников с выплатами по млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, автомат, калашников, камуфляж, армия, военные, оружие, ак-47, солдат, вс рф, сво
Новое элитное подразделение появилось в Подмосковье Фото:

В Московской области начался набор на контрактную службу в новом элитном подразделении. Добровольцам выплатят по миллиону рублей, указано на сайте контрактмо.рф.

«Каждому контрактнику единовременно выплатят 1 000 000 рублей: 195 тысяч — федеральные средства, 200 тысяч — региональные и 605 тысяч — от специального фонда», — указано на сайте.

Служба в новом элитном подразделении индивидуальную подготовку, современную экипировку и бесплатный трансфер до Подмосковья из любой точки мира. На сайте указано, что набор продлится до 25 ноября.

Ранее сообщалось, что дополнительные денежные вознаграждения для военнослужащих по контракту будут суммироваться. А контрактники, участвующие в боевых действиях на Украине, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Эту сумму озвучивало Минобороны РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Московской области начался набор на контрактную службу в новом элитном подразделении. Добровольцам выплатят по миллиону рублей, указано на сайте контрактмо.рф. «Каждому контрактнику единовременно выплатят 1 000 000 рублей: 195 тысяч — федеральные средства, 200 тысяч — региональные и 605 тысяч — от специального фонда», — указано на сайте. Служба в новом элитном подразделении индивидуальную подготовку, современную экипировку и бесплатный трансфер до Подмосковья из любой точки мира. На сайте указано, что набор продлится до 25 ноября. Ранее сообщалось, что дополнительные денежные вознаграждения для военнослужащих по контракту будут суммироваться. А контрактники, участвующие в боевых действиях на Украине, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Эту сумму озвучивало Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...