Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 ноября наградил главу Волчанска Александра Вервейна знаком отличия. Он известен тем, что намеревается посадить в свое кресло 21-летнего сына-депутата, сообщают источники URA.RU.
«Награды удостоен: <…> Вервейн Александр Вячеславович, глава Волчанского городского округа — знак отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — говорится в распоряжении, подписанном главой региона.
Александр Вервейн обладает негласным статусом любимого мэра Евгения Куйвашева. За годы управления Волчанском главе удалось преобразить депрессивную территорию, например, через организацию ремонта уникальной трамвайной линии. Кроме того, на каждых выборах город показывает высочайшие результаты: на последней губернаторской кампании Куйвашев получил в Волчанске рекордные 94% голосов.
В ближайшее время Александр Вервейн пойдет на повышение и возглавит Северный управленческий округ. По данным URA.RU, освободившееся кресло мэра Волчанска займет 21-летний сын Вервейна Елисей, который сейчас находится в кресле депутата местной думы.
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