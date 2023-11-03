Свердловский губернатор наградил мэра, который хочет посадить сына в свое кресло. Фото

Куйвашев вручил награду главе Волчанска
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений, вервейн александр
Александр Вервейн (слева) получил награду от Евгения Куйвашева Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 ноября наградил главу Волчанска Александра Вервейна знаком отличия. Он известен тем, что намеревается посадить в свое кресло 21-летнего сына-депутата, сообщают источники URA.RU.

«Награды удостоен: <…> Вервейн Александр Вячеславович, глава Волчанского городского округа — знак отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — говорится в распоряжении, подписанном главой региона.

Александр Вервейн обладает негласным статусом любимого мэра Евгения Куйвашева. За годы управления Волчанском главе удалось преобразить депрессивную территорию, например, через организацию ремонта уникальной трамвайной линии. Кроме того, на каждых выборах город показывает высочайшие результаты: на последней губернаторской кампании Куйвашев получил в Волчанске рекордные 94% голосов.

В ближайшее время Александр Вервейн пойдет на повышение и возглавит Северный управленческий округ. По данным URA.RU, освободившееся кресло мэра Волчанска займет 21-летний сын Вервейна Елисей, который сейчас находится в кресле депутата местной думы.

Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург
Фото:
Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 ноября наградил главу Волчанска Александра Вервейна знаком отличия. Он известен тем, что намеревается посадить в свое кресло 21-летнего сына-депутата, сообщают источники URA.RU. «Награды удостоен: <…> Вервейн Александр Вячеславович, глава Волчанского городского округа — знак отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — говорится в распоряжении, подписанном главой региона. Александр Вервейн обладает негласным статусом любимого мэра Евгения Куйвашева. За годы управления Волчанском главе удалось преобразить депрессивную территорию, например, через организацию ремонта уникальной трамвайной линии. Кроме того, на каждых выборах город показывает высочайшие результаты: на последней губернаторской кампании Куйвашев получил в Волчанске рекордные 94% голосов. В ближайшее время Александр Вервейн пойдет на повышение и возглавит Северный управленческий округ. По данным URA.RU, освободившееся кресло мэра Волчанска займет 21-летний сын Вервейна Елисей, который сейчас находится в кресле депутата местной думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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