03 ноября 2023

Бастрыкин заинтересовался мигрантом, опасно управлявшим автобусом в Челябинске

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
В региональном Следственном комитете по данному факту проводится проверка Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о деле мигранта, который требовал двойную оплату за проезд и опасно управлял автобусом в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канал.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий водителя рейсового автобуса в Челябинской области. В социальных медиа сообщается, что в городе Челябинске водитель автобуса — уроженец Средней Азии, угрожая применением насилия, требовал у пассажирки повторной оплаты за проезд», — уточняет пресс-служба ведомства. По свидетельству очевидцев, водитель также специально опасно управлял автобусом.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности главы регионального ведомства Алексея Колбасина представить доклад о ходе рассмотрения и установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов в Челябинской области. В социальных медиа опубликовано видеообращение к руководству СК России, где жители Челябинска обеспокоены резонансными случаями, связанными с противоправными действиями мигрантов в регионе.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о деле мигранта, который требовал двойную оплату за проезд и опасно управлял автобусом в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канал. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий водителя рейсового автобуса в Челябинской области. В социальных медиа сообщается, что в городе Челябинске водитель автобуса — уроженец Средней Азии, угрожая применением насилия, требовал у пассажирки повторной оплаты за проезд», — уточняет пресс-служба ведомства. По свидетельству очевидцев, водитель также специально опасно управлял автобусом. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности главы регионального ведомства Алексея Колбасина представить доклад о ходе рассмотрения и установленных обстоятельствах. Ранее Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов в Челябинской области. В социальных медиа опубликовано видеообращение к руководству СК России, где жители Челябинска обеспокоены резонансными случаями, связанными с противоправными действиями мигрантов в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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