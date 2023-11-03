Бастрыкин заинтересовался мигрантом, опасно управлявшим автобусом в Челябинске

04 ноября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

В региональном Следственном комитете по данному факту проводится проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о деле мигранта, который требовал двойную оплату за проезд и опасно управлял автобусом в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канал. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий водителя рейсового автобуса в Челябинской области. В социальных медиа сообщается, что в городе Челябинске водитель автобуса — уроженец Средней Азии, угрожая применением насилия, требовал у пассажирки повторной оплаты за проезд», — уточняет пресс-служба ведомства. По свидетельству очевидцев, водитель также специально опасно управлял автобусом. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности главы регионального ведомства Алексея Колбасина представить доклад о ходе рассмотрения и установленных обстоятельствах. Ранее Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов в Челябинской области. В социальных медиа опубликовано видеообращение к руководству СК России, где жители Челябинска обеспокоены резонансными случаями, связанными с противоправными действиями мигрантов в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о деле мигранта, который требовал двойную оплату за проезд и опасно управлял автобусом в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канал. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий водителя рейсового автобуса в Челябинской области. В социальных медиа сообщается, что в городе Челябинске водитель автобуса — уроженец Средней Азии, угрожая применением насилия, требовал у пассажирки повторной оплаты за проезд», — уточняет пресс-служба ведомства. По свидетельству очевидцев, водитель также специально опасно управлял автобусом. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности главы регионального ведомства Алексея Колбасина представить доклад о ходе рассмотрения и установленных обстоятельствах. Ранее Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов в Челябинской области. В социальных медиа опубликовано видеообращение к руководству СК России, где жители Челябинска обеспокоены резонансными случаями, связанными с противоправными действиями мигрантов в регионе.