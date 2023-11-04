04 ноября 2023
03 ноября 2023

Тюменская область заняла второе место среди регионов по вводу жилья в УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области введено 1,4 млн квадратных метров жилья Фото:

Тюменская область находится на лидирующих позициях по жилищному строительству в УрФО за восемь месяцев этого года. Такие данные приводит Росстат. Регион занял второе место после ЯНАО.

«В январе—августе в Тюменской области введено 1,4 млн квадратных метров жилья, включая индивидуальное. Это на 17,4% больше, чем в тот же период прошлого года. Данный показатель — второй в УрФО. Лидирует в округе ЯНАО, где прирост составил 94,9%», — указано в документе.

Всего в федеральном округе введено 5,7 млн квадратных метров жилья. В России построено 70 млн тысяч квадратных метров.

Ранее регион оказался единственным среди «тюменской матрешки», занявшим лидирующее место в рейтинге субъектов РФ по вводу жилья. ХМАО и ЯНАО оказались на 54-й и 71-й позициях соответственно.

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Тюменская область находится на лидирующих позициях по жилищному строительству в УрФО за восемь месяцев этого года. Такие данные приводит Росстат. Регион занял второе место после ЯНАО. «В январе—августе в Тюменской области введено 1,4 млн квадратных метров жилья, включая индивидуальное. Это на 17,4% больше, чем в тот же период прошлого года. Данный показатель — второй в УрФО. Лидирует в округе ЯНАО, где прирост составил 94,9%», — указано в документе. Всего в федеральном округе введено 5,7 млн квадратных метров жилья. В России построено 70 млн тысяч квадратных метров. Ранее регион оказался единственным среди «тюменской матрешки», занявшим лидирующее место в рейтинге субъектов РФ по вводу жилья. ХМАО и ЯНАО оказались на 54-й и 71-й позициях соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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