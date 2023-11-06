Последователи Мизулиной из Лиги безопасного интернета едут к пермским детям

Екатерина Мизулина направила десант в Пермский край Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Пермском крае для школьников, педагогов и родителей проведут занятия эксперты Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Вместе с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям они проведут уроки медиаграмотности, рассказали URA.RU авторы проекта «Месяц безопасного интернета».

«Основная задача проекта — обучить детей ключевым правилам безопасности в Сети, закрепить их навыки безопасного поведения, общения в интернете, защиты себя и своих данных. Кроме этого, пройдут педагогические советы и родительские собрания, призванные донести до учителей и родителей методики обучения и защиты детей в цифровом мире», — сообщила эксперт Лиги безопасного интернета Светлана Султангалеева. Кроме этого, авторы проекта «Месяц безопасного интернета» соберут в Перми круглый стол с участием представителей правоохранительных органов и министерства образования.

Ранее, как рассказывало URA.RU, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова самым крупным инфомошенником в стране. Она также неоднократно жаловалась на выступления российских артистов, после чего их концерты отменялись.