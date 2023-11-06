06 ноября 2023

Губернатор Комарова посетила стенд ХМАО на выставке «Россия» с внуками

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Увидеть выставку губернатору удалось вместе с внуками Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе со своими внуками посетила выставку «Россия». Об этом глава региона рассказала в своем telegram-канале.

«„Путешествовала“ по Родине со своими старшими внуками. Рада тому, что по ощущениям, интересам мы были „на одной волне“. Наш стенд — в павильоне № 75. Приглашаю всех присоединиться к путешествию», — написала губернатор.

Комарова рассказала, что кроме югорской выставки ей понравились стенды и других участников. «Каждый регион сделал так, что пройти мимо нельзя. Отдельная история — площадки компаний (наших партнеров). Концентрация технологий, труда — мощно», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что несколько сотен тысяч человек посетили стенд ХМАО на выставке «Россия». Гостям показывают уникальные экспонаты. Среди них фотозона с замороженным во льду интерактивным мамонтом и самый длинный шарф в России.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе со своими внуками посетила выставку «Россия». Об этом глава региона рассказала в своем telegram-канале. «„Путешествовала“ по Родине со своими старшими внуками. Рада тому, что по ощущениям, интересам мы были „на одной волне“. Наш стенд — в павильоне № 75. Приглашаю всех присоединиться к путешествию», — написала губернатор. Комарова рассказала, что кроме югорской выставки ей понравились стенды и других участников. «Каждый регион сделал так, что пройти мимо нельзя. Отдельная история — площадки компаний (наших партнеров). Концентрация технологий, труда — мощно», — добавила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что несколько сотен тысяч человек посетили стенд ХМАО на выставке «Россия». Гостям показывают уникальные экспонаты. Среди них фотозона с замороженным во льду интерактивным мамонтом и самый длинный шарф в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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