Губернатор Комарова посетила стенд ХМАО на выставке «Россия» с внуками

Увидеть выставку губернатору удалось вместе с внуками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе со своими внуками посетила выставку «Россия». Об этом глава региона рассказала в своем telegram-канале.

«„Путешествовала“ по Родине со своими старшими внуками. Рада тому, что по ощущениям, интересам мы были „на одной волне“. Наш стенд — в павильоне № 75. Приглашаю всех присоединиться к путешествию», — написала губернатор.

Комарова рассказала, что кроме югорской выставки ей понравились стенды и других участников. «Каждый регион сделал так, что пройти мимо нельзя. Отдельная история — площадки компаний (наших партнеров). Концентрация технологий, труда — мощно», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что несколько сотен тысяч человек посетили стенд ХМАО на выставке «Россия». Гостям показывают уникальные экспонаты. Среди них фотозона с замороженным во льду интерактивным мамонтом и самый длинный шарф в России.