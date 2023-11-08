В Перми открывается фотовыставка от Минобороны РФ

В Перми открывается фотовыставка «Маяки России». Работы для нее — фотографии маяков со всей страны — были отобраны в рамках конкурса, который проводило Министерство обороны РФ и Российское географическое общество, говорят организаторы.
«Экспонаты выбраны в рамках конкурса, который проводился Министерством обороны Российской Федерации вместе с Русским географическим обществом. Снимки были сделаны в самых разных уголках нашей необъятной страны — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Севастополя», — говорится в соцсетях пространства «Часовой завод», где будут выставлены фотоработы.
На сайте Минобороны отмечается, что всего на конкурс пришло около 500 работ. Жюри под председательством главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Николая Евменова выбрало из них 24. Они и легли в основу выставки, которая откроется в Перми 9 ноября. Вход свободный, но требуется
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