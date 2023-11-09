Пермский горнолыжный комплекс «Губаха» передали краевым властям

09 ноября 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Раньше в развитии комплекса участвовал муниципалитет, теперь этим будет заниматься регион Фото: Анна Майорова © URA.RU Горнолыжный комплекс «Губаха» в Пермском крае передали в собственность краевым властям. Такое решение приняли на заседании Думы Губахинского муниципального округа, сообщает telegram-канал «На местах». «На заседании Думы Губахинского МО принято решение о передаче объектов недвижимости горнолыжного комплекса из собственности муниципалитета в собственность Пермского края, находящиеся в концессии», — говорится в сообщении. Развитие горнолыжного комплекса «Губаха» проходит в рамках концессионного соглашения. Это дает возможность привлечь федеральное финансирование для обустройства инфраструктуры курорта. Помимо действующего комплекса на восточном склоне горы Крестовой строят проект «Новая Губаха», где будут расположены горнолыжные трассы, гостиницы и спа-центр.

Горнолыжный комплекс «Губаха» в Пермском крае передали в собственность краевым властям. Такое решение приняли на заседании Думы Губахинского муниципального округа, сообщает telegram-канал «На местах». «На заседании Думы Губахинского МО принято решение о передаче объектов недвижимости горнолыжного комплекса из собственности муниципалитета в собственность Пермского края, находящиеся в концессии», — говорится в сообщении. Развитие горнолыжного комплекса «Губаха» проходит в рамках концессионного соглашения. Это дает возможность привлечь федеральное финансирование для обустройства инфраструктуры курорта. Помимо действующего комплекса на восточном склоне горы Крестовой строят проект «Новая Губаха», где будут расположены горнолыжные трассы, гостиницы и спа-центр.