Пермский горнолыжный комплекс «Губаха» передали краевым властям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, горнолыжный комплекс, семья, зимние виды спорта, подъемник, горнолыжный курорт, зимний отдых, активный отдых, подъемник горнолыжный
Раньше в развитии комплекса участвовал муниципалитет, теперь этим будет заниматься регион Фото:

Горнолыжный комплекс «Губаха» в Пермском крае передали в собственность краевым властям. Такое решение приняли на заседании Думы Губахинского муниципального округа, сообщает telegram-канал «На местах».

«На заседании Думы Губахинского МО принято решение о передаче объектов недвижимости горнолыжного комплекса из собственности муниципалитета в собственность Пермского края, находящиеся в концессии», — говорится в сообщении.

Развитие горнолыжного комплекса «Губаха» проходит в рамках концессионного соглашения. Это дает возможность привлечь федеральное финансирование для обустройства инфраструктуры курорта. Помимо действующего комплекса на восточном склоне горы Крестовой строят проект «Новая Губаха», где будут расположены горнолыжные трассы, гостиницы и спа-центр.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Горнолыжный комплекс «Губаха» в Пермском крае передали в собственность краевым властям. Такое решение приняли на заседании Думы Губахинского муниципального округа, сообщает telegram-канал «На местах». «На заседании Думы Губахинского МО принято решение о передаче объектов недвижимости горнолыжного комплекса из собственности муниципалитета в собственность Пермского края, находящиеся в концессии», — говорится в сообщении. Развитие горнолыжного комплекса «Губаха» проходит в рамках концессионного соглашения. Это дает возможность привлечь федеральное финансирование для обустройства инфраструктуры курорта. Помимо действующего комплекса на восточном склоне горы Крестовой строят проект «Новая Губаха», где будут расположены горнолыжные трассы, гостиницы и спа-центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...