В России снизят темп строительства апартаментов

10 ноября 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что апартаменты могут получить статус помещений, предназначенных для временного проживания Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Апартаменты не будут признаны полноценным жильем как минимум до конца 2023 года. Сейчас авторы законопроекта спорят о социальной инфраструктуре помещений, а также об освещении и зонировании территорий внутри жилья. Об этом рассказал источник газеты «Известия» в межведомственной рабочей группе по законопроекту. «В настоящее время законотворцы спорят о пробелах, связанных с нормами обеспечения таких помещений социальной инфраструктурой, инсоляцией и зонированием территорий <…> до конца 2023 года законопроект о статусе апартаментов принят не будет. На данный момент подготовку документа комментировать преждевременно», — пишут в газете. Минстрой России уточнил «Известиям», что сейчас создана рабочая группа из Госдумы, правительства Москвы, Росреестра и МВД. Минстрой является главным исполнителем поручения президента об уточнении статуса апартаментов. Летом 2023 года НСН писала, что апартаменты не приравняют к жилым помещениям, но возможен особый статус. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сказала, что апартаменты могут получить статус помещения, предназначенного для временного проживания.

Апартаменты не будут признаны полноценным жильем как минимум до конца 2023 года. Сейчас авторы законопроекта спорят о социальной инфраструктуре помещений, а также об освещении и зонировании территорий внутри жилья. Об этом рассказал источник газеты «Известия» в межведомственной рабочей группе по законопроекту. «В настоящее время законотворцы спорят о пробелах, связанных с нормами обеспечения таких помещений социальной инфраструктурой, инсоляцией и зонированием территорий <…> до конца 2023 года законопроект о статусе апартаментов принят не будет. На данный момент подготовку документа комментировать преждевременно», — пишут в газете. Минстрой России уточнил «Известиям», что сейчас создана рабочая группа из Госдумы, правительства Москвы, Росреестра и МВД. Минстрой является главным исполнителем поручения президента об уточнении статуса апартаментов. Летом 2023 года НСН писала, что апартаменты не приравняют к жилым помещениям, но возможен особый статус. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сказала, что апартаменты могут получить статус помещения, предназначенного для временного проживания.