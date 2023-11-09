09 ноября 2023

В России снизят темп строительства апартаментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты в башне "Исеть" "Home Away". Екатеринбург, апартаменты, интерьер
Ранее сообщалось, что апартаменты могут получить статус помещений, предназначенных для временного проживания Фото:

Апартаменты не будут признаны полноценным жильем как минимум до конца 2023 года. Сейчас авторы законопроекта спорят о социальной инфраструктуре помещений, а также об освещении и зонировании территорий внутри жилья. Об этом рассказал источник газеты «Известия» в межведомственной рабочей группе по законопроекту.

«В настоящее время законотворцы спорят о пробелах, связанных с нормами обеспечения таких помещений социальной инфраструктурой, инсоляцией и зонированием территорий <…> до конца 2023 года законопроект о статусе апартаментов принят не будет. На данный момент подготовку документа комментировать преждевременно», — пишут в газете.

Минстрой России уточнил «Известиям», что сейчас создана рабочая группа из Госдумы, правительства Москвы, Росреестра и МВД. Минстрой является главным исполнителем поручения президента об уточнении статуса апартаментов.

Летом 2023 года НСН писала, что апартаменты не приравняют к жилым помещениям, но возможен особый статус. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сказала, что апартаменты могут получить статус помещения, предназначенного для временного проживания.

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Апартаменты не будут признаны полноценным жильем как минимум до конца 2023 года. Сейчас авторы законопроекта спорят о социальной инфраструктуре помещений, а также об освещении и зонировании территорий внутри жилья. Об этом рассказал источник газеты «Известия» в межведомственной рабочей группе по законопроекту. «В настоящее время законотворцы спорят о пробелах, связанных с нормами обеспечения таких помещений социальной инфраструктурой, инсоляцией и зонированием территорий <…> до конца 2023 года законопроект о статусе апартаментов принят не будет. На данный момент подготовку документа комментировать преждевременно», — пишут в газете. Минстрой России уточнил «Известиям», что сейчас создана рабочая группа из Госдумы, правительства Москвы, Росреестра и МВД. Минстрой является главным исполнителем поручения президента об уточнении статуса апартаментов. Летом 2023 года НСН писала, что апартаменты не приравняют к жилым помещениям, но возможен особый статус. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сказала, что апартаменты могут получить статус помещения, предназначенного для временного проживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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