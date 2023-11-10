10 ноября 2023

В Екатеринбург из Лондона вернулась молодая шахматистка Лея Гариффулина

Лея Гариффулина вернулась в Екатеринбург с чемпионата FIDE Grand Swiss 2023
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, шахматы, шахматные фигуры
Сразу после турнира в Сочи шахматистка улетела на остров Мен для участия в FIDE Grand Swiss 2023 Фото:

Ночью в Екатеринбург из Лондона прилетела 18-летняя чемпионка России по шахматам Лея Гариффулина. На турнире FIDE Grand Swiss 2023, в котором участвовали 50 лучших шахматисток со всего мира, девушка заняла пятое место. Информация об этом появилась в сети.

«В субботу 11 ноября в 5:15 в Екатеринбург прилетела из Лондона (через Сочи) чемпионка России по шахматам Лея Гариффулина. Сразу после чемпионата России в Сочи Лея улетела на остров Мен для участия в самом престижном турнире FIDE Grand Swiss 2023», — говорится в сообщении ИА «Ночные Новости».

На чемпионате Лея Гариффулина обыграла экс-чемпионку мира Александру Костенюк, многократную чемпионку России Валентину Гунину и других именитых соперниц. Организовал торжественную встречу президент Федерации шахмат Свердловской области, уральский меценат Андрей Симановский.

В октябре URA.RU сообщало, что уральская шахматистка Лея Гарифуллина стала чемпионкой России по блицу среди женщин. Выступление спортсменки поддерживали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Андрей Симановский.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью в Екатеринбург из Лондона прилетела 18-летняя чемпионка России по шахматам Лея Гариффулина. На турнире FIDE Grand Swiss 2023, в котором участвовали 50 лучших шахматисток со всего мира, девушка заняла пятое место. Информация об этом появилась в сети. «В субботу 11 ноября в 5:15 в Екатеринбург прилетела из Лондона (через Сочи) чемпионка России по шахматам Лея Гариффулина. Сразу после чемпионата России в Сочи Лея улетела на остров Мен для участия в самом престижном турнире FIDE Grand Swiss 2023», — говорится в сообщении ИА «Ночные Новости». На чемпионате Лея Гариффулина обыграла экс-чемпионку мира Александру Костенюк, многократную чемпионку России Валентину Гунину и других именитых соперниц. Организовал торжественную встречу президент Федерации шахмат Свердловской области, уральский меценат Андрей Симановский. В октябре URA.RU сообщало, что уральская шахматистка Лея Гарифуллина стала чемпионкой России по блицу среди женщин. Выступление спортсменки поддерживали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Андрей Симановский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...