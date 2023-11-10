В Екатеринбург из Лондона вернулась молодая шахматистка Лея Гариффулина

Ночью в Екатеринбург из Лондона прилетела 18-летняя чемпионка России по шахматам Лея Гариффулина. На турнире FIDE Grand Swiss 2023, в котором участвовали 50 лучших шахматисток со всего мира, девушка заняла пятое место. Информация об этом появилась в сети.
«В субботу 11 ноября в 5:15 в Екатеринбург прилетела из Лондона (через Сочи) чемпионка России по шахматам Лея Гариффулина. Сразу после чемпионата России в Сочи Лея улетела на остров Мен для участия в самом престижном турнире FIDE Grand Swiss 2023», — говорится в сообщении ИА «Ночные Новости».
На чемпионате Лея Гариффулина обыграла экс-чемпионку мира Александру Костенюк, многократную чемпионку России Валентину Гунину и других именитых соперниц. Организовал торжественную встречу президент Федерации шахмат Свердловской области, уральский меценат Андрей Симановский.
В октябре URA.RU сообщало, что уральская шахматистка Лея Гарифуллина стала чемпионкой России по блицу среди женщин. Выступление спортсменки поддерживали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Андрей Симановский.
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