ЦАХАЛ: ПВО Израиля перехватила подозрительную цель с Газы

12 ноября 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Израильские военные перехватили «подозрительную цель» рядом с сектором Газа Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военные Израиля рассказали, что перехватили «подозрительную цель» в районе города Сдерот, который находится недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Некоторое время назад подозрительная цель вошла в район Сдерота со стороны сектора Газа. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили цель», — передает армейская пресс-служба. Ранее в октябре израильские военные задействовали средства противовоздушной обороны, чтобы перехватить ракету, которая прилетела из Ливана. До этой атаки в населенном пункте Альма сработали сигналы тревоги. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» попробует вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он уточнил, что такое решение может стать «ошибкой всей жизни».

Военные Израиля рассказали, что перехватили «подозрительную цель» в районе города Сдерот, который находится недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Некоторое время назад подозрительная цель вошла в район Сдерота со стороны сектора Газа. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили цель», — передает армейская пресс-служба. Ранее в октябре израильские военные задействовали средства противовоздушной обороны, чтобы перехватить ракету, которая прилетела из Ливана. До этой атаки в населенном пункте Альма сработали сигналы тревоги. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» попробует вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он уточнил, что такое решение может стать «ошибкой всей жизни».