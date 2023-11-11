11 ноября 2023

ЦАХАЛ: ПВО Израиля перехватила подозрительную цель с Газы

© Служба новостей «URA.RU»
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Израильские военные перехватили «подозрительную цель» рядом с сектором Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные Израиля рассказали, что перехватили «подозрительную цель» в районе города Сдерот, который находится недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад подозрительная цель вошла в район Сдерота со стороны сектора Газа. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили цель», — передает армейская пресс-служба.

Ранее в октябре израильские военные задействовали средства противовоздушной обороны, чтобы перехватить ракету, которая прилетела из Ливана. До этой атаки в населенном пункте Альма сработали сигналы тревоги. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» попробует вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он уточнил, что такое решение может стать «ошибкой всей жизни».

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Военные Израиля рассказали, что перехватили «подозрительную цель» в районе города Сдерот, который находится недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Некоторое время назад подозрительная цель вошла в район Сдерота со стороны сектора Газа. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили цель», — передает армейская пресс-служба. Ранее в октябре израильские военные задействовали средства противовоздушной обороны, чтобы перехватить ракету, которая прилетела из Ливана. До этой атаки в населенном пункте Альма сработали сигналы тревоги. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» попробует вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он уточнил, что такое решение может стать «ошибкой всей жизни».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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