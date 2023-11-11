В Челябинске в 3,7 раза выросло число вакансий с оплатой питания и проезда

12 ноября 2023 в 03:49 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата у работодателей, готовых оплачивать проезд и питание, выросла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Число вакансий в Челябинске, где работодатели готовы оплачивать или компенсировать расходы на проезд, переезд и питание работника, выросло в 3,7 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «В начале ноября аналитики „Авито Работы“ изучили предложения о работе и выяснили, что в Челябинске количество вакансий, где работодатели заявляют о готовности оплачивать или компенсировать расходы на проезд, переезд и питание работника, выросло в 3,7 раза по сравнению с этим же периодом 2022 года. Наибольшее число вакансий с такими предложениями выросло в сфере производства и сельского хозяйства — в 3,9 раза», — заявили в пресс-службе. Аналитики также отметили, что если в 2022 году компании предлагали соискателям оплату труда по таким вакансиям в среднем 80 тысяч рублей, то в ноябре 2023 года эта сумма составляет 93 тысячи 445 рублей. В сфере строительства число вакансий с оплачиваемым проездом и питанием в Челябинске выросло в три раза по сравнению с ноябрем 2022 года. В данном сегменте предлагаемые средние заработные платы кандидатов выросли со 110 тысяч до 122 тысяч рублей.

Число вакансий в Челябинске, где работодатели готовы оплачивать или компенсировать расходы на проезд, переезд и питание работника, выросло в 3,7 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «В начале ноября аналитики „Авито Работы“ изучили предложения о работе и выяснили, что в Челябинске количество вакансий, где работодатели заявляют о готовности оплачивать или компенсировать расходы на проезд, переезд и питание работника, выросло в 3,7 раза по сравнению с этим же периодом 2022 года. Наибольшее число вакансий с такими предложениями выросло в сфере производства и сельского хозяйства — в 3,9 раза», — заявили в пресс-службе. Аналитики также отметили, что если в 2022 году компании предлагали соискателям оплату труда по таким вакансиям в среднем 80 тысяч рублей, то в ноябре 2023 года эта сумма составляет 93 тысячи 445 рублей. В сфере строительства число вакансий с оплачиваемым проездом и питанием в Челябинске выросло в три раза по сравнению с ноябрем 2022 года. В данном сегменте предлагаемые средние заработные платы кандидатов выросли со 110 тысяч до 122 тысяч рублей.