11 ноября 2023
10 ноября 2023

В Челябинске в 3,7 раза выросло число вакансий с оплатой питания и проезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата у работодателей, готовых оплачивать проезд и питание, выросла Фото:

Число вакансий в Челябинске, где работодатели готовы оплачивать или компенсировать расходы на проезд, переезд и питание работника, выросло в 3,7 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«В начале ноября аналитики „Авито Работы“ изучили предложения о работе и выяснили, что в Челябинске количество вакансий, где работодатели заявляют о готовности оплачивать или компенсировать расходы на проезд, переезд и питание работника, выросло в 3,7 раза по сравнению с этим же периодом 2022 года. Наибольшее число вакансий с такими предложениями выросло в сфере производства и сельского хозяйства — в 3,9 раза», — заявили в пресс-службе.

Аналитики также отметили, что если в 2022 году компании предлагали соискателям оплату труда по таким вакансиям в среднем 80 тысяч рублей, то в ноябре 2023 года эта сумма составляет 93 тысячи 445 рублей. В сфере строительства число вакансий с оплачиваемым проездом и питанием в Челябинске выросло в три раза по сравнению с ноябрем 2022 года. В данном сегменте предлагаемые средние заработные платы кандидатов выросли со 110 тысяч до 122 тысяч рублей.

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Число вакансий в Челябинске, где работодатели готовы оплачивать или компенсировать расходы на проезд, переезд и питание работника, выросло в 3,7 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «В начале ноября аналитики „Авито Работы“ изучили предложения о работе и выяснили, что в Челябинске количество вакансий, где работодатели заявляют о готовности оплачивать или компенсировать расходы на проезд, переезд и питание работника, выросло в 3,7 раза по сравнению с этим же периодом 2022 года. Наибольшее число вакансий с такими предложениями выросло в сфере производства и сельского хозяйства — в 3,9 раза», — заявили в пресс-службе. Аналитики также отметили, что если в 2022 году компании предлагали соискателям оплату труда по таким вакансиям в среднем 80 тысяч рублей, то в ноябре 2023 года эта сумма составляет 93 тысячи 445 рублей. В сфере строительства число вакансий с оплачиваемым проездом и питанием в Челябинске выросло в три раза по сравнению с ноябрем 2022 года. В данном сегменте предлагаемые средние заработные платы кандидатов выросли со 110 тысяч до 122 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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