Журналист Bild описал распределение сил в Авдеевке

Bild: ВСУ не смогут победить в конфликте с РФ на истощение
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, сбойка
ВСУ не смогут победить в конфликте на истощение, уверен военный эксперт Юлиан Репке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытаются противостоять российским военным на авдеевском направлении, но у них не получится. Это связано с распределением сил ВСУ и ВС РФ на данном направлении. Об этом написал военный журналист Bild Юлиан Репке.

«Украинцы борются изо всех сил, но вряд ли смогут выиграть битву на истощение [на авдеевском направлении]», — написал обозреватель издания Bild Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X (Twitter). По его словам, у Украины мало шансов на победу даже в том случае, если жертв среди российской стороны будет раз в десять больше, чем у ВСУ.

Российские солдаты атакуют ВСУ на нескольких фронтовых участков на протяжении более месяца. В том числе и на авдеевском направлении, где ВС РФ успешно наращивают зону влияния, следует из заявлений Минобороны РФ.

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Вооруженные силы Украины пытаются противостоять российским военным на авдеевском направлении, но у них не получится. Это связано с распределением сил ВСУ и ВС РФ на данном направлении. Об этом написал военный журналист Bild Юлиан Репке. «Украинцы борются изо всех сил, но вряд ли смогут выиграть битву на истощение [на авдеевском направлении]», — написал обозреватель издания Bild Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X (Twitter). По его словам, у Украины мало шансов на победу даже в том случае, если жертв среди российской стороны будет раз в десять больше, чем у ВСУ. Российские солдаты атакуют ВСУ на нескольких фронтовых участков на протяжении более месяца. В том числе и на авдеевском направлении, где ВС РФ успешно наращивают зону влияния, следует из заявлений Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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