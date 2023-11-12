Журналист Bild описал распределение сил в Авдеевке

Bild: ВСУ не смогут победить в конфликте с РФ на истощение

12 ноября 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут победить в конфликте на истощение, уверен военный эксперт Юлиан Репке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пытаются противостоять российским военным на авдеевском направлении, но у них не получится. Это связано с распределением сил ВСУ и ВС РФ на данном направлении. Об этом написал военный журналист Bild Юлиан Репке. «Украинцы борются изо всех сил, но вряд ли смогут выиграть битву на истощение [на авдеевском направлении]», — написал обозреватель издания Bild Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X (Twitter). По его словам, у Украины мало шансов на победу даже в том случае, если жертв среди российской стороны будет раз в десять больше, чем у ВСУ. Российские солдаты атакуют ВСУ на нескольких фронтовых участков на протяжении более месяца. В том числе и на авдеевском направлении, где ВС РФ успешно наращивают зону влияния, следует из заявлений Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины пытаются противостоять российским военным на авдеевском направлении, но у них не получится. Это связано с распределением сил ВСУ и ВС РФ на данном направлении. Об этом написал военный журналист Bild Юлиан Репке. «Украинцы борются изо всех сил, но вряд ли смогут выиграть битву на истощение [на авдеевском направлении]», — написал обозреватель издания Bild Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X (Twitter). По его словам, у Украины мало шансов на победу даже в том случае, если жертв среди российской стороны будет раз в десять больше, чем у ВСУ. Российские солдаты атакуют ВСУ на нескольких фронтовых участков на протяжении более месяца. В том числе и на авдеевском направлении, где ВС РФ успешно наращивают зону влияния, следует из заявлений Минобороны РФ.