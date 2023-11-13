Свердловчанин напал на начальницу ПДН, которая хотела забрать его дочь

В Сухом Логу мужчина напал с ножом на начальницу подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), когда она пришла забирать его трехлетнюю дочку. Свердловчанина остановили выстрелом в ногу, сообщили в соцсетях.
Воспитатели детского сада заметили, что мужчина забирал дочку пьяным. На следующий день он не привел девочку, и ПДН с полицией решили посетить семью. «Он выпивал с компанией, дочка была рядом. Ребенка решили забрать — начальница ПДН взяла ее на руки. Тогда отец достал нож и подошел ближе», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошел 13 ноября. Девочка живет с отцом, ее мать лишена родительских прав. Сам мужчина ранее был три раза судим.
«Сотрудница ПДН, увидев пьяного отца, решила забрать малышку для помещения в социально-реабилитационный центр. Мужчине это не понравилось, он схватился за нож и пошел на представителя МВД. Защищаясь, сотруднику полиции пришлось выстрелить мужчине в левую ногу. По предварительным данным, участковый использовал оружие правомерно», — пояснил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После этого силовики вызвали скорую помощь. По данному инциденту следователи организовали проверку, сообщили агентству в СУ СКР по Свердловской области.
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