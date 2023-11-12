В ХМАО найден погибшим пенсионер, который пропал три недели назад

В Ханты-Мансийске завершены поиски местного жителя Виктора Хамитулина, которой пропал 27 октября. Пенсионер погиб, его тело было найдено в лесу за одним из участков СОТ «Кедр», сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Следователем проводится работа, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. Для установления причины и давности смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства.
Виктор Хамитулин 27 октября ушел в неизвестном направлении из СОТ «Кедр». Почти три недели мужчину искали добровольцы, полицейские, общественники и сотрудники «Центроспас-Югория».
Ранее URA.RU сообщало о долгих поисках пропавшего пенсионера в Ханты-Мансийске. Работу волонтерам осложнял снегопад.
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