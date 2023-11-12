12 ноября 2023

В ХМАО найден погибшим пенсионер, который пропал три недели назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
Причину смерти установит экспертиза Фото:

В Ханты-Мансийске завершены поиски местного жителя Виктора Хамитулина, которой пропал 27 октября. Пенсионер погиб, его тело было найдено в лесу за одним из участков СОТ «Кедр», сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Следователем проводится работа, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. Для установления причины и давности смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства.

Виктор Хамитулин 27 октября ушел в неизвестном направлении из СОТ «Кедр». Почти три недели мужчину искали добровольцы, полицейские, общественники и сотрудники «Центроспас-Югория».

Ранее URA.RU сообщало о долгих поисках пропавшего пенсионера в Ханты-Мансийске. Работу волонтерам осложнял снегопад.

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В Ханты-Мансийске завершены поиски местного жителя Виктора Хамитулина, которой пропал 27 октября. Пенсионер погиб, его тело было найдено в лесу за одним из участков СОТ «Кедр», сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следователем проводится работа, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. Для установления причины и давности смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства. Виктор Хамитулин 27 октября ушел в неизвестном направлении из СОТ «Кедр». Почти три недели мужчину искали добровольцы, полицейские, общественники и сотрудники «Центроспас-Югория». Ранее URA.RU сообщало о долгих поисках пропавшего пенсионера в Ханты-Мансийске. Работу волонтерам осложнял снегопад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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