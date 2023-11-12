В ХМАО найден погибшим пенсионер, который пропал три недели назад

13 ноября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Причину смерти установит экспертиза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске завершены поиски местного жителя Виктора Хамитулина, которой пропал 27 октября. Пенсионер погиб, его тело было найдено в лесу за одним из участков СОТ «Кедр», сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следователем проводится работа, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. Для установления причины и давности смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства. Виктор Хамитулин 27 октября ушел в неизвестном направлении из СОТ «Кедр». Почти три недели мужчину искали добровольцы, полицейские, общественники и сотрудники «Центроспас-Югория». Ранее URA.RU сообщало о долгих поисках пропавшего пенсионера в Ханты-Мансийске. Работу волонтерам осложнял снегопад.

В Ханты-Мансийске завершены поиски местного жителя Виктора Хамитулина, которой пропал 27 октября. Пенсионер погиб, его тело было найдено в лесу за одним из участков СОТ «Кедр», сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следователем проводится работа, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. Для установления причины и давности смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства. Виктор Хамитулин 27 октября ушел в неизвестном направлении из СОТ «Кедр». Почти три недели мужчину искали добровольцы, полицейские, общественники и сотрудники «Центроспас-Югория». Ранее URA.RU сообщало о долгих поисках пропавшего пенсионера в Ханты-Мансийске. Работу волонтерам осложнял снегопад.