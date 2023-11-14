Челябинская область получит 125,9 млн рублей на развитие туризма

Большие Айские притесы — одна из самых известных туристических достопримечательностей Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область получит максимально возможную субсидию на развитие туризма в 2024 году — 125,9 млн рублей. Об этом 14 ноября в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Алексей Волоцков.

«На заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры вместе с коллегами утвердили поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024—2026 годы. По 125,9 млн рублей получат 11 регионов России, по 111,2 млн рублей — восемь регионов», — сообщил Волоцков.

Челябинская область попала в число регионов, которые получат максимально возможную субсидию — 125,9 млн рублей. В УрФО такую же сумму получит только Свердловская область. Среди регионов с самыми маленькими субсидиями на развитие туризма — Ненецкий автономный округ (1,6 млн рублей), Чукотский автономный округ (3,5 млн рублей), Калмыкия (8,2 млн рублей), Еврейская автономная область (8,6 млн рублей) и Магаданская область (9,2 млн рублей).

Каждый из четырех новых регионов России в 2024 году получит субсидию на развитие инфраструктуры туризма в размере 76,9 млн рублей. Общая сумма единой субсидии регионам в 2024 году составит 6,1 млрд рублей.