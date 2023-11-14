Пермская психбольница потратит миллион рублей на слежку за пациентами

Пермская психиатрическая больница ищет разработчика системы видеонаблюдения

Камеры должны фиксировать все происходящее в стационарах и прогулочных дворах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская краевая клиническая психиатрическая больница ищет через электронные торги разработчика проекта системы видеонаблюдения. Камеры должны работать круглосуточно, фиксируя все происходящее в стационарах и прогулочных дворах лечебного учреждения. На разработку проектно-сметной документации запланировано потратить около миллиона рублей.

«Разработка проекта системы видеонаблюдения. Цель — круглосуточный визуальный контроль и фиксация событий в режиме реального времени и анализа архивных данных. Фиксирование происходящего в помещениях и снаружи зданий в дневное и ночное время суток. Сцены обзора видеокамер должны охватывать главный и запасной вход, территорию объекта, внешний вид деревьев и кустарников, трубы, столбы. Не должно быть „мертвых зон“. Начальная и максимальная цена контракта — 958 тысяч рублей», — сообщается на сайте госзакупок.

Системой видеонаблюдения планируют оборудовать шесть объектов. Это два лечебных корпуса в деревне Байболовка, больничный комплекс в Чайковском и три корпуса в Березниках, Губахе и Лысьве. Всего на этих объектах будут установлены 227 видеокамер. Они должны обладать функцией ночного видения и сохранять все данные на сервер.

Ранее URA.RU рассказывало, что главное управление ФСИН РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку камер видеонаблюдения. Начальная и максимальная цена контракта составила более 50 млн рублей.