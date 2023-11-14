Полиция проводит масштабные учения в Челябинской области

14 ноября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

В рамках учения полицейские отрабатывают различные ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция Челябинской области 14 ноября проводит масштабные учения на территории региона. В пресс-службе ведомства граждан попросили с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов. «14 ноября 2023 года проводится тактико-специальное учение. В нем задействованы силы полиции, а также представители иных органов федеральной исполнительной власти. В рамках учений отрабатываются различные ситуации, в том числе с привлечением сил нарядов ППС, ДПС и иных сил и средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там попросили жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. А представителей СМИ, блогосферы — не публиковать непроверенную информацию, а размещать сведения, полученные из официальных источников.

Полиция Челябинской области 14 ноября проводит масштабные учения на территории региона. В пресс-службе ведомства граждан попросили с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов. «14 ноября 2023 года проводится тактико-специальное учение. В нем задействованы силы полиции, а также представители иных органов федеральной исполнительной власти. В рамках учений отрабатываются различные ситуации, в том числе с привлечением сил нарядов ППС, ДПС и иных сил и средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там попросили жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. А представителей СМИ, блогосферы — не публиковать непроверенную информацию, а размещать сведения, полученные из официальных источников.