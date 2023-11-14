Полиция проводит масштабные учения в Челябинской области

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фуражка, построение, полиция, строй
В рамках учения полицейские отрабатывают различные ситуации Фото:

Полиция Челябинской области 14 ноября проводит масштабные учения на территории региона. В пресс-службе ведомства граждан попросили с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.

«14 ноября 2023 года проводится тактико-специальное учение. В нем задействованы силы полиции, а также представители иных органов федеральной исполнительной власти. В рамках учений отрабатываются различные ситуации, в том числе с привлечением сил нарядов ППС, ДПС и иных сил и средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там попросили жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. А представителей СМИ, блогосферы — не публиковать непроверенную информацию, а размещать сведения, полученные из официальных источников.

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Полиция Челябинской области 14 ноября проводит масштабные учения на территории региона. В пресс-службе ведомства граждан попросили с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов. «14 ноября 2023 года проводится тактико-специальное учение. В нем задействованы силы полиции, а также представители иных органов федеральной исполнительной власти. В рамках учений отрабатываются различные ситуации, в том числе с привлечением сил нарядов ППС, ДПС и иных сил и средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там попросили жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. А представителей СМИ, блогосферы — не публиковать непроверенную информацию, а размещать сведения, полученные из официальных источников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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