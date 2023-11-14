Полиция проводит масштабные учения в Челябинской области

Полиция Челябинской области 14 ноября проводит масштабные учения на территории региона. В пресс-службе ведомства граждан попросили с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.
«14 ноября 2023 года проводится тактико-специальное учение. В нем задействованы силы полиции, а также представители иных органов федеральной исполнительной власти. В рамках учений отрабатываются различные ситуации, в том числе с привлечением сил нарядов ППС, ДПС и иных сил и средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Там попросили жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. А представителей СМИ, блогосферы — не публиковать непроверенную информацию, а размещать сведения, полученные из официальных источников.
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