В Челябинске перенесли аукцион по продаже бывших военных городков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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10 и 12 военные городки. Богандинка
Торги по продаже участков перенесли с III квартала 2023 года на I квартал 2024 года Фото:

Аукцион по продаже бывших военных городков под номерами 17 и 34 в Советском районе Челябинска перенесли с III квартала 2023 года на I квартал 2024 года. На месте городков планируют построить новый ЖК. На данный момент объект находится в агентировании, сообщили в госкомпании ДОМ.РФ.

«Участок находится в густонаселенном районе. Ближайшее окружение представляет жилая застройка, школа, колледж и кладбище. В 1,1 км от объекта проходит федеральная трасса. Планируемое время реализации — I квартал 2024 года», — сообщается на сайте.

Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34 согласно проекту комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь застройки составит 141 тысячу квадратных метров. На территории будут возведеныобъекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Общая площадь двух участков составляет 299 тысяч квадратных метров.

Госкомпания ДОМ.РФ получила запрос об изменении статуса участков под бывшими военными городками на АМЗ от Правительства Челябинской области. После того, как запрос был одобрен в правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, земли были переданы ДОМ.РФ. На данный момент готовится документация по продаже объектов, поэтому начальная цена еще не утверждена.

Ранее госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала проведение аукциона в Советском районе Челябинска недалеко от Лесного кладбища и памятника «Скорбящие матери». Торги по продаже участка панировалось провести в III квартале 2023 года.

Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34
Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34
Фото:
Общая площадь застройки составит 141 тысячу квадратных метров
Общая площадь застройки составит 141 тысячу квадратных метров
Фото:
На территории возведут объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
На территории возведут объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
Фото:
. Общая площадь двух участков составляет 299 тысяч квадратных метров
. Общая площадь двух участков составляет 299 тысяч квадратных метров
Фото:
На месте городков планируют построить новый ЖК
На месте городков планируют построить новый ЖК
Фото:
На данный момент готовится документация по продаже объектов, поэтому начальная цена еще не утверждена
На данный момент готовится документация по продаже объектов, поэтому начальная цена еще не утверждена
Фото:
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Аукцион по продаже бывших военных городков под номерами 17 и 34 в Советском районе Челябинска перенесли с III квартала 2023 года на I квартал 2024 года. На месте городков планируют построить новый ЖК. На данный момент объект находится в агентировании, сообщили в госкомпании ДОМ.РФ. «Участок находится в густонаселенном районе. Ближайшее окружение представляет жилая застройка, школа, колледж и кладбище. В 1,1 км от объекта проходит федеральная трасса. Планируемое время реализации — I квартал 2024 года», — сообщается на сайте. Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34 согласно проекту комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь застройки составит 141 тысячу квадратных метров. На территории будут возведеныобъекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Общая площадь двух участков составляет 299 тысяч квадратных метров. Госкомпания ДОМ.РФ получила запрос об изменении статуса участков под бывшими военными городками на АМЗ от Правительства Челябинской области. После того, как запрос был одобрен в правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, земли были переданы ДОМ.РФ. На данный момент готовится документация по продаже объектов, поэтому начальная цена еще не утверждена. Ранее госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала проведение аукциона в Советском районе Челябинска недалеко от Лесного кладбища и памятника «Скорбящие матери». Торги по продаже участка панировалось провести в III квартале 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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