Как сделать робота и БПЛА за 2 дня: репортаж с чемпионата «Хайтек» в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге участникам чемпионата «Хайтек» надо собрать робота за 2 дня

15 ноября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Лучшие инженеры со всей страны соревнуются в умении собирать роботов и беспилотники Пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос» В Екатеринбург на международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек — 2023» съехались лучшие инженеры и рабочие со всей России, а также участники из других стран. За несколько дней мастерам нужно решить непростые прикладные задачи, которые стоят перед страной. О том, реально ли в короткие сроки собрать робота, беспилотник и малый космический аппарат, URA.RU рассказали эксперты Роскосмоса. За звание лучших инженеры и рабочие сражаются в 35 компетенциях. Одна из них — «Изготовление прототипов». Участникам за три дня необходимо изготовить уменьшенную копию будущего изделия, предусмотрев все технологические нюансы, которые возникнут при создании оригинала. Задачу инженерам поставили непростую — сделать прототип подводного дрона. Сотрудник НПО автоматики Дмитрий Сазонов, который находится на площадке в роли эксперта-компатриота (наставника), рассказывает, что за три дня решить такую задачу почти нереально. Впрочем, это одна из особенностей чемпионата «Хайтек» — участникам ставятся по-настоящему сложные задания, выполнить которые на 100% практически нереально. «Инженеры получают комплект документов и чертежей, часть изделий там есть, а часть нужно придумать самим. По сути, им дают болванку, к которой нужно сделать все необходимое. Работа начинается с создания 3D-модели, затем ребята переходят на фрезерные станки, лазеры, используют силиконовые формы для литья. По сути, они занимаются полным циклом производства», — рассказывает Сазонов. Еще одна компетенция — «Слесарная работа с металлом». Задача участников здесь — сделать модель инженерного робота. Главный эксперт площадки, разработавший задание, Иван Назаренко рассказывает, что самое сложное для участников — уметь делать все и сразу. «Участникам нужно продемонстрировать все свои слесарно-технологические умения, потому что при создании робота нужно и варить, и гнуть, и вальцевать обечайки. Здесь нужно быть специалистом широкого профиля», — рассказывает Назаренко. Также он отмечает, что в работе с металлами 3D-принтеры — не панацея. Несмотря на повальную автоматизацию, на некоторых производствах, особенно на технически сложных объектах, без слесарей никуда. Одна из задач участников соревнований в компетенции «Электроника» — собрать беспилотник. Эксперт-компатриот Александр Наумов, также сотрудник НПО автоматики, рассказывает, что в аппаратной части БПЛА — достаточно простое устройство. Попотеть участникам приходится, когда они берутся за программную часть. Например, нужно решить, как сделать так, чтобы БПЛА выполнял поставленные задачи при помехах и в условиях климатического воздействия. В компетенции «Инженерия космических систем» участники должны сделать за два дня малый космический аппарат. Программист НПО автоматики, участник команды Роскосмоса 25-летний Данила Плеханов отмечает, что сделать такой аппарат за два дня вполне возможно. И они с коллегами близки к успеху. Если в компетенциях выше участники четко выполняют конкурсные задания, то в направлениях «Кубка по рационализации и производительности» мастера должны принести новаторские, рационализаторские решения. В компетенции «Коллаборативные роботы: оптимизация производственного процесса сборки РЭА» командам дали задачу сделать робота для электромонтажа поверхностных линий. Сейчас в этой сфере работают исключительно люди. «Причем задача — не просто сделать поверхностный монтаж роботизированным, еще и спаять линию. И человек в этом участвовать не должен», — объясняет эксперт-компатриот из РКК «Энергия» Евгений Поверенов. Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проходит в Екатеринбурге с 13 по 17 ноября. Участие в нем принимают также мастера из стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. Ранее URA.RU сообщало, что мероприятие торжественно открыл «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбург на международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек — 2023» съехались лучшие инженеры и рабочие со всей России, а также участники из других стран. За несколько дней мастерам нужно решить непростые прикладные задачи, которые стоят перед страной. О том, реально ли в короткие сроки собрать робота, беспилотник и малый космический аппарат, URA.RU рассказали эксперты Роскосмоса. За звание лучших инженеры и рабочие сражаются в 35 компетенциях. Одна из них — «Изготовление прототипов». Участникам за три дня необходимо изготовить уменьшенную копию будущего изделия, предусмотрев все технологические нюансы, которые возникнут при создании оригинала. Задачу инженерам поставили непростую — сделать прототип подводного дрона. Сотрудник НПО автоматики Дмитрий Сазонов, который находится на площадке в роли эксперта-компатриота (наставника), рассказывает, что за три дня решить такую задачу почти нереально. Впрочем, это одна из особенностей чемпионата «Хайтек» — участникам ставятся по-настоящему сложные задания, выполнить которые на 100% практически нереально. «Инженеры получают комплект документов и чертежей, часть изделий там есть, а часть нужно придумать самим. По сути, им дают болванку, к которой нужно сделать все необходимое. Работа начинается с создания 3D-модели, затем ребята переходят на фрезерные станки, лазеры, используют силиконовые формы для литья. По сути, они занимаются полным циклом производства», — рассказывает Сазонов. Еще одна компетенция — «Слесарная работа с металлом». Задача участников здесь — сделать модель инженерного робота. Главный эксперт площадки, разработавший задание, Иван Назаренко рассказывает, что самое сложное для участников — уметь делать все и сразу. «Участникам нужно продемонстрировать все свои слесарно-технологические умения, потому что при создании робота нужно и варить, и гнуть, и вальцевать обечайки. Здесь нужно быть специалистом широкого профиля», — рассказывает Назаренко. Также он отмечает, что в работе с металлами 3D-принтеры — не панацея. Несмотря на повальную автоматизацию, на некоторых производствах, особенно на технически сложных объектах, без слесарей никуда. Одна из задач участников соревнований в компетенции «Электроника» — собрать беспилотник. Эксперт-компатриот Александр Наумов, также сотрудник НПО автоматики, рассказывает, что в аппаратной части БПЛА — достаточно простое устройство. Попотеть участникам приходится, когда они берутся за программную часть. Например, нужно решить, как сделать так, чтобы БПЛА выполнял поставленные задачи при помехах и в условиях климатического воздействия. В компетенции «Инженерия космических систем» участники должны сделать за два дня малый космический аппарат. Программист НПО автоматики, участник команды Роскосмоса 25-летний Данила Плеханов отмечает, что сделать такой аппарат за два дня вполне возможно. И они с коллегами близки к успеху. Если в компетенциях выше участники четко выполняют конкурсные задания, то в направлениях «Кубка по рационализации и производительности» мастера должны принести новаторские, рационализаторские решения. В компетенции «Коллаборативные роботы: оптимизация производственного процесса сборки РЭА» командам дали задачу сделать робота для электромонтажа поверхностных линий. Сейчас в этой сфере работают исключительно люди. «Причем задача — не просто сделать поверхностный монтаж роботизированным, еще и спаять линию. И человек в этом участвовать не должен», — объясняет эксперт-компатриот из РКК «Энергия» Евгений Поверенов. Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проходит в Екатеринбурге с 13 по 17 ноября. Участие в нем принимают также мастера из стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. Ранее URA.RU сообщало, что мероприятие торжественно открыл «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин.