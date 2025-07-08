В Березовском (Свердловская область) местная жительница Елена сняла на видео пенсионера, пристающего к маленьким девочкам на площадке. Детей он брал на колени и не отпускал, гладя по ногам и рукам, рассказала девушка.
«Он схватил самую маленькую девочку, ей семь лет, посадил ее к себе на коленки и начал ее лапать. За голые коленки, за верх. Я тут же включила камеру, подлетела к ним, начала на него орать», — сказала Елена на видео в Instagram (соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской компанией Meta).
По ее словам, девочки отрицали, что пенсионер является их родственником. При этом дед уверял о родственных связях. Елена обратилась с заявлением в полицию, где узнала, что на пенсионера жаловались неоднократно, но сами родители детей молчат, к тому же у мужчины проблемы с психическим здоровьем, что усложняет привлечение к ответственности. «Предложили сходить в прокуратуру и на прием к мэру Березовского», — пояснила девушка.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Березовского. Там ответили, что сообщение гражданки зарегистрировано, проводится расследование.
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