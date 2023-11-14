14 ноября 2023

Власти продают через торги школу в пермской деревне

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, сельская школа, школьный класс, школа
В школе раньше учились местные дети Фото:

Власти Октябрьского городского округа Пермского края выставили на продажу здание школы и котельную в деревне Новопетровка. Торги проходят в рамках программы реализации муниципального имущества. Начальная цена контракта составляет 900 тысяч рублей.

«Нежилое помещение — здание школы, земельный участок. Нежилое помещение — котельная. Муниципальная собственность в деревне Новопетровка. Начальная цена контракта составляет 908 тысяч рублей. Для участия в торгах посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены», — указано в описании лота в техзадании, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ».

Отдельным лотом на продажу выставлен автобус для перевозки детей ПАЗ 2014 года выпуска с отсутствующим шасси. Это имущество продается за 426 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Верещагинского городского округа выставили на торги здания бывшей начальной школы и детского сада. Аукционы назначены без объявления цены.

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Власти Октябрьского городского округа Пермского края выставили на продажу здание школы и котельную в деревне Новопетровка. Торги проходят в рамках программы реализации муниципального имущества. Начальная цена контракта составляет 900 тысяч рублей. «Нежилое помещение — здание школы, земельный участок. Нежилое помещение — котельная. Муниципальная собственность в деревне Новопетровка. Начальная цена контракта составляет 908 тысяч рублей. Для участия в торгах посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены», — указано в описании лота в техзадании, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ». Отдельным лотом на продажу выставлен автобус для перевозки детей ПАЗ 2014 года выпуска с отсутствующим шасси. Это имущество продается за 426 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Верещагинского городского округа выставили на торги здания бывшей начальной школы и детского сада. Аукционы назначены без объявления цены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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