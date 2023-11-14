Власти продают через торги школу в пермской деревне

15 ноября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

В школе раньше учились местные дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Октябрьского городского округа Пермского края выставили на продажу здание школы и котельную в деревне Новопетровка. Торги проходят в рамках программы реализации муниципального имущества. Начальная цена контракта составляет 900 тысяч рублей. «Нежилое помещение — здание школы, земельный участок. Нежилое помещение — котельная. Муниципальная собственность в деревне Новопетровка. Начальная цена контракта составляет 908 тысяч рублей. Для участия в торгах посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены», — указано в описании лота в техзадании, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ». Отдельным лотом на продажу выставлен автобус для перевозки детей ПАЗ 2014 года выпуска с отсутствующим шасси. Это имущество продается за 426 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Верещагинского городского округа выставили на торги здания бывшей начальной школы и детского сада. Аукционы назначены без объявления цены.

Власти Октябрьского городского округа Пермского края выставили на продажу здание школы и котельную в деревне Новопетровка. Торги проходят в рамках программы реализации муниципального имущества. Начальная цена контракта составляет 900 тысяч рублей. «Нежилое помещение — здание школы, земельный участок. Нежилое помещение — котельная. Муниципальная собственность в деревне Новопетровка. Начальная цена контракта составляет 908 тысяч рублей. Для участия в торгах посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены», — указано в описании лота в техзадании, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ». Отдельным лотом на продажу выставлен автобус для перевозки детей ПАЗ 2014 года выпуска с отсутствующим шасси. Это имущество продается за 426 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Верещагинского городского округа выставили на торги здания бывшей начальной школы и детского сада. Аукционы назначены без объявления цены.