Пермские силовики разыскивают мужчину, который ударил ребенка в магазине

В Березниках полиция проводит проверку из-за ребенка, которого ударил мужчина

19 ноября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Инцидент взят на контроль силовым ведомством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) сотрудники полиции организовали проверку после обращения матери пострадавшего ребенка. Женщина сообщила, что ее сына ударил незнакомый мужчина, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «18 ноября в отдел полиции ОМВД по Березниковскому городскому округу поступило сообщение от женщины — несовершеннолетнего сына ударил незнакомый мужчина. По данному факту зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве. Инцидент произошел в магазине «Магнит». Сейчас 11-летний мальчик находится в больнице. Мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле.

В Березниках (Пермский край) сотрудники полиции организовали проверку после обращения матери пострадавшего ребенка. Женщина сообщила, что ее сына ударил незнакомый мужчина, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «18 ноября в отдел полиции ОМВД по Березниковскому городскому округу поступило сообщение от женщины — несовершеннолетнего сына ударил незнакомый мужчина. По данному факту зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве. Инцидент произошел в магазине «Магнит». Сейчас 11-летний мальчик находится в больнице. Мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле.