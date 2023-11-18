Пермские силовики разыскивают мужчину, который ударил ребенка в магазине

В Березниках (Пермский край) сотрудники полиции организовали проверку после обращения матери пострадавшего ребенка. Женщина сообщила, что ее сына ударил незнакомый мужчина, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«18 ноября в отдел полиции ОМВД по Березниковскому городскому округу поступило сообщение от женщины — несовершеннолетнего сына ударил незнакомый мужчина. По данному факту зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел в магазине «Магнит». Сейчас 11-летний мальчик находится в больнице. Мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле.
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