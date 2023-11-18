18 ноября 2023
17 ноября 2023

Пермские силовики разыскивают мужчину, который ударил ребенка в магазине

В Березниках полиция проводит проверку из-за ребенка, которого ударил мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, машина полиции, полицейская машина, полиция
Инцидент взят на контроль силовым ведомством Фото:

В Березниках (Пермский край) сотрудники полиции организовали проверку после обращения матери пострадавшего ребенка. Женщина сообщила, что ее сына ударил незнакомый мужчина, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«18 ноября в отдел полиции ОМВД по Березниковскому городскому округу поступило сообщение от женщины — несовершеннолетнего сына ударил незнакомый мужчина. По данному факту зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в магазине «Магнит». Сейчас 11-летний мальчик находится в больнице. Мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле.

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В Березниках (Пермский край) сотрудники полиции организовали проверку после обращения матери пострадавшего ребенка. Женщина сообщила, что ее сына ударил незнакомый мужчина, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «18 ноября в отдел полиции ОМВД по Березниковскому городскому округу поступило сообщение от женщины — несовершеннолетнего сына ударил незнакомый мужчина. По данному факту зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве. Инцидент произошел в магазине «Магнит». Сейчас 11-летний мальчик находится в больнице. Мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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