Бастрыкин потребовал доклад по делам о насилии в спецшколе Екатеринбурга

20 ноября 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав воспитанников спецшколы Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования дел о насилии над учащимися екатеринбургской спецшколы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Поводом, уточнили в комитете, послужило обращение в информационный центр и публикации в СМИ. «Председатель [СК] <…> поручил <…> доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел и процессуальной проверки с учетом озвученных в обращении доводов, установленных обстоятельствах, способствовавших нарушению прав несовершеннолетних, и принятых мерах к их устранению», — говорится в посте. Фамилии и номер школы не названы. Но, вероятно, речь идет о скандале, который вспыхнул в апреле. Как писало URA.RU, 13-летний мальчик, сбежавший из закрытой спецшколы №124, рассказал о физическом и сексуальном насилии в учреждении. Издеваться над младшими детьми учеников мог подбивать воспитатель. Якобы с его подачи дети наказывали провинившихся на «товарищеском суде». Двое подростков стали фигурантами уголовного дела по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), один из них оказался под арестом. Директору школы, предположительно, было известно об издевательствах, однако никакие меры не принимались. В отношении него возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования дел о насилии над учащимися екатеринбургской спецшколы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Поводом, уточнили в комитете, послужило обращение в информационный центр и публикации в СМИ. «Председатель [СК] <…> поручил <…> доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел и процессуальной проверки с учетом озвученных в обращении доводов, установленных обстоятельствах, способствовавших нарушению прав несовершеннолетних, и принятых мерах к их устранению», — говорится в посте. Фамилии и номер школы не названы. Но, вероятно, речь идет о скандале, который вспыхнул в апреле. Как писало URA.RU, 13-летний мальчик, сбежавший из закрытой спецшколы №124, рассказал о физическом и сексуальном насилии в учреждении. Издеваться над младшими детьми учеников мог подбивать воспитатель. Якобы с его подачи дети наказывали провинившихся на «товарищеском суде». Двое подростков стали фигурантами уголовного дела по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), один из них оказался под арестом. Директору школы, предположительно, было известно об издевательствах, однако никакие меры не принимались. В отношении него возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).