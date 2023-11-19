19 ноября 2023
18 ноября 2023

Вице-президент «Транснефти» проинспектировал объекты компании в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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В пермский филиал «Транснефти» приехала инспекция Фото:

Пермский край с рабочим визитом посетил вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов. Целью визита, как пояснили в компании, стала инспекция товарно-транспортных подразделений.

«Вице-президент ПАО „Транснефть“ С. Андронов проинспектировал работу товарно-транспортных подразделений АО „Транснефть — Урал“, осуществляющих прием, контроль качества и транспортировку нефти, принимаемой в систему магистральных трубопроводов от нефтедобывающих компаний регионов. Андронов ознакомился с работой местных диспетчерских пунктов, участков оперативного управления производством и химико-аналитических лабораторий, а также приемо-сдаточных пунктов», — говорится на сайте компании.

«Транснефть» — крупнейшая в мире трубопроводная компания в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. В ее ведении находится 68 тысяч километров магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающих станций. Компания транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% нефтепродуктов.

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Пермский край с рабочим визитом посетил вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов. Целью визита, как пояснили в компании, стала инспекция товарно-транспортных подразделений. «Вице-президент ПАО „Транснефть“ С. Андронов проинспектировал работу товарно-транспортных подразделений АО „Транснефть — Урал“, осуществляющих прием, контроль качества и транспортировку нефти, принимаемой в систему магистральных трубопроводов от нефтедобывающих компаний регионов. Андронов ознакомился с работой местных диспетчерских пунктов, участков оперативного управления производством и химико-аналитических лабораторий, а также приемо-сдаточных пунктов», — говорится на сайте компании. «Транснефть» — крупнейшая в мире трубопроводная компания в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. В ее ведении находится 68 тысяч километров магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающих станций. Компания транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% нефтепродуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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