Владельцев ресторана в центре Челябинска банкротят из-за долгов

«РестоПро», владеющее рестораном «Танцор Диско», просят признать банкротами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бывший поставщик организации «РестоПро», которой владеют рестораторы из Челябинска Ирина и Сергей Батовы, попросил признать банкротство бизнесменов. Перед этим Батовых обязали выплатить долг на сумму более полумиллиона рублей, говорится в картотеке дел арбитражного суда.

«Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований 527 тысяч 289 рублей», — указано в картотеке. Истцом выступила торговая компания «Атлантика».

В марте 2022 года суд частично удовлетворил требования «Атлантики» о взыскании долга с организации Батовых. Тогда поставщик указал в требованиях выплату на сумму более 970 тысяч рублей, из которых неустойка составила 584 тысячи рублей. В решении суда неустойку снизили до 116 тысяч рублей.

В августе прошлого года в дело вмешались приставы. На взыскание с «РестоПро» выдали исполнительный лист, где указано, что компания должна выплатить долг до марта 2023 года. Ежемесячно Батовых обязали возмещать по 100 тысяч рублей, но в феврале они подали апелляцию. По заявлению «РестоПро», они могли выплачивать только 20 тысяч рублей в месяц. Причиной послужило отсутствие средств и арест счетов. Суд доводы должника отклонил.

Согласно данным СБИС, счета фирмы Батовых заблокированы. Ресторан «Танцор Диско», которым владеют Батовы, был выставлен на продажу после решения суда в марте прошлого года. В августе 2023 года объявление появилось повторно. Собственники повысили стоимость продажи до 36 миллионов рублей.

URA.RU направило запросы в ООО «Торговая компания «Атлантика» и ООО «РестоПро». Ответы будут опубликованы после получения.