Днем в ресторане можно пообедать, вечером он работает как клуб Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске за 36 миллионов рублей продают ресторан «Танцор Диско», который находится около прогулочной улицы Кировка. Информация размещена на сайте объявлений.

«В продаже [за 36 000 000 рублей] ресторан „Танцор Диско“. Общая площадь — 459 кв. м. В пяти минутах главная прогулочной улица Кирова», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Продавец обещает реальному покупателю торг. В объявлении также отмечается, что это помещение может стать хорошим вложением капитала. Ресторан «Танцор Диско» выставляют на продажу уже не в первый раз. В марте 2022 года его предлагали купить за 32 миллиона рублей.

Собственниками ресторана являются супруги Ирина и Сергей Батовы. Согласно данным сервиса СБИС, в отношении Ирины Батовой «ЮниКредит Банком» подан иск о банкротстве из-за долга в 3,5 миллиона рублей.

URA.RU направило официальный запрос в «Танцор Диско». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее в Магнитогорске (Челябинская область) выставили на продажу кафе-шашлычную «Рефей» за 48,5 миллиона рублей. Ресторан находится на оживленной улице и имеет наработанную базу клиентов.

Ресторан находится около Кировки Скрин с сайта объявлений «Авито»